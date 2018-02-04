Книгу о Марке Юдалевиче издадут в Алтайском крае

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Глава Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о запуске крупных издательских проектов на 2018-2022 годы. Проектами занимается научно-консультативный совет при издательской политике при губернаторе.

К примеру, в ближайшие годы продолжат издавать книги серии «Алтай.Судьба.Эпоха». В 2018 году увидит свет новая книга этой серии о писателе и драматурге Марке Юдалевиче.

Стоит отметить, что Марк Юдалевич некоторое время работал в газете «Алтайская правда», был главным редактором альманаха «Алтай». Среди его известных произведений «Голубая дама», «Трудный возраст», «Годы, любовь».

Также будут изданы новые книги, посвященные Василию Шукшину и Вячеславу Шишкову, выйдет собрание сочинений Вячеслава Шишкова в трех томах.

В план вошла новая серия книг для детей. Для нее уже в 2018 году издадут произведения писателя, архивиста и краеведа Петра Бородкина. В этом же году начнется доиздательская подготовка произведений Виталия Бианки и Ивана Шумилова.

Произведения писателей, родившихся или живших в нашем крае, соберут в серии «Литературное наследие Алтая».

В целом в плане на предстоящие пять лет более 30 издательских проектов, рассказали в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу.