Коллектив Cool & Jazzy покажет в Барнауле свое акапельное волшебство

Одна из лучших акапельных групп Европы устроит в Барнауле «вокальную революцию»

Первый обладатель премии Ward Swingle Award – одна из лучших a’cappella групп Европы Cool & Jazzy посетит Барнаул. Один из лучших коллективов мира, лауреат и победитель международных конкурсов и фестивалей выступит в краевой столице 11 февраля в 17:00.

«В музыку группы Cool & Jazzy трудно поверить. Высочайшее, граничащее с волшебством исполнительское мастерство, тщательно отобранный репертуар, энергия, молодость и красота исполнителей позволяют группе приводить в восторг любую аудиторию. Когда впервые их слышишь, не верится, что это только человеческие голоса. На концерте самые пытливые зрители вытягивают шеи, пытаясь понять, где же спрятался оркестр и не звучит ли фонограмма. А на сцене просто четверо веселых музыкантов, поющих вживую а капелла все что угодно: от Джексона до Баха», – рассказывают в филармонии.

Как объяснили в филармонии, в творчестве Cool & Jazzy есть все: юмор, изобретательность, легкость, независимо от того, исполняется ли джазовый стандарт, популярный хит или жемчужина классики.