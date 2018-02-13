Коллективы Росгвардии выступят в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:46

Коллективы Росгвардии выступят в Алтайском крае

Коллективы Росгвардии выступят в Алтайском крае

На сцене Государственной филармонии Алтайского края 27 февраля музыкально-поэтическую программу представят коллективы Росгвардии. Помимо Барнаула, они выступят в крупнейших городах России, а также в закрытых городах и воинских частях в рамках всероссийской юбилейной благотворительной акции «Пока сердца для чести живы…».

Примечательно,  что акция совпала с 55-летним юбилеем актера и режиссера Сергея Маховикова, который является членом  Союза журналистов,  Союза кинематографистов России, Совета по культуре Росгвардии, ветераном боевых действий, а также с 35-летием его творческой деятельности. Собственно, он и подготовил творчески насыщенную программу для зрителей, рассказали в краевом Управлении по культуре и архивному делу. Организаторами акции также выступили  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с Фондом ветеранов боевых действий Сергея  Маховикова.

В Барнауле, в рамках благотворительной акции «Пока сердца для чести живы….», перед началом программы для зрителей будет представлена музейная экспозиция Росгвардии, планируется организовать оружейный мастер-класс, а также  встречу руководителей и ветеранов Росгвардии с молодежью.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:46
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