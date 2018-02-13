Коллективы Росгвардии выступят в Алтайском крае

На сцене Государственной филармонии Алтайского края 27 февраля музыкально-поэтическую программу представят коллективы Росгвардии. Помимо Барнаула, они выступят в крупнейших городах России, а также в закрытых городах и воинских частях в рамках всероссийской юбилейной благотворительной акции «Пока сердца для чести живы…».

Примечательно, что акция совпала с 55-летним юбилеем актера и режиссера Сергея Маховикова, который является членом Союза журналистов, Союза кинематографистов России, Совета по культуре Росгвардии, ветераном боевых действий, а также с 35-летием его творческой деятельности. Собственно, он и подготовил творчески насыщенную программу для зрителей, рассказали в краевом Управлении по культуре и архивному делу. Организаторами акции также выступили Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с Фондом ветеранов боевых действий Сергея Маховикова.

В Барнауле, в рамках благотворительной акции «Пока сердца для чести живы….», перед началом программы для зрителей будет представлена музейная экспозиция Росгвардии, планируется организовать оружейный мастер-класс, а также встречу руководителей и ветеранов Росгвардии с молодежью.