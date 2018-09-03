Конкурс молодых дизайнеров войлочного костюма объявлен в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 11:45

Конкурс молодых дизайнеров войлочного костюма объявлен в Алтайском крае

Конкурс молодых дизайнеров войлочного костюма объявлен в Алтайском крае

Краевой Художественный музей объявил о конкурсе молодых дизайнеров войлочного костюма «Носим русское». Проект удостоился губернаторского гранта в сфере молодежной политики в 2018 году и будет реализован с сентября по декабрь. 

В выставке-конкурсе могут принять участие молодые авторы края. Все конкурсные работы будут опубликованы на сайте «Традиционная народная культура Алтайского края», где пройдет зрительское голосование за понравившееся произведение. Кульминацией проекта станут выставка работ молодых дизайнеров и дефиле.

Организаторы подчеркивают, что такой архаичный, традиционный для многих народов материал, как войлок, благодаря своим уникальным свойствам приобрел в наши дни особую актуальность и популярность.

 

КАРПОВА
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Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 11:45
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