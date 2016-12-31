Константину Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь – СМИ

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 10:45

Константину Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь – СМИ

Константину Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь – СМИ

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» получил травму ноги во время гастролей

Помощь медиков понадобилась художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину, который недавно получил травму ноги во время гастролей в Тобольске.

Некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации Райкина. Однако по информации Life.ru, артист сам обратился за помощью. Издание уточняет, что это связано с недавней операцией в Тобольске.

Напомним, что во время гастролей театральный деятель поскользнулся и повредил ногу. В Тобольске медики провели необходимые медицинские манипуляции и худрук «Сатирикона» отыграл в городе моноспектакль «Своим голосом».
 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии