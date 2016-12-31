Константину Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь – СМИ

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» получил травму ноги во время гастролей
Помощь медиков понадобилась художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину, который недавно получил травму ноги во время гастролей в Тобольске.
Некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации Райкина. Однако по информации Life.ru, артист сам обратился за помощью. Издание уточняет, что это связано с недавней операцией в Тобольске.
Напомним, что во время гастролей театральный деятель поскользнулся и повредил ногу. В Тобольске медики провели необходимые медицинские манипуляции и худрук «Сатирикона» отыграл в городе моноспектакль «Своим голосом».
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