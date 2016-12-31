Константину Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь – СМИ

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» получил травму ноги во время гастролей

Помощь медиков понадобилась художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину, который недавно получил травму ноги во время гастролей в Тобольске.

Некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации Райкина. Однако по информации Life.ru, артист сам обратился за помощью. Издание уточняет, что это связано с недавней операцией в Тобольске.

Напомним, что во время гастролей театральный деятель поскользнулся и повредил ногу. В Тобольске медики провели необходимые медицинские манипуляции и худрук «Сатирикона» отыграл в городе моноспектакль «Своим голосом».

