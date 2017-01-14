Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле

Концерт пройдет в Государственной филармонии Алтайского края

Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros даст концерт в Барнауле в субботу, 14 января, в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35). Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Выступление в краевой столице пройдет в рамках проекта «Рождество в филармонии». В первом отделении зрителей ждут такие произведения, как «Отче Наш» Николая Кедрова, «Радуйтеся, людие» Джузеппе Сарти, «Ныне силы небесные» и другие. Во втором отделении артисты исполнят русские народные песни.

Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros основал в 2002 году Константин Сенченко. Ансамбль формировали, чтобы пропагандировать и сохранять традиции церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы.