Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 11:45

Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле

Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле

Концерт пройдет в Государственной филармонии Алтайского края

Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros даст концерт в Барнауле в субботу, 14 января, в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35). Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Выступление в краевой столице пройдет в рамках проекта «Рождество в филармонии». В первом отделении зрителей ждут такие произведения, как «Отче Наш» Николая Кедрова, «Радуйтеся, людие» Джузеппе Сарти, «Ныне силы небесные» и другие. Во втором отделении артисты исполнят русские народные песни.

Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros основал в 2002 году Константин Сенченко. Ансамбль формировали, чтобы пропагандировать и сохранять традиции церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии