Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле

Концерт пройдет в Государственной филармонии Алтайского края
Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros даст концерт в Барнауле в субботу, 14 января, в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35). Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Выступление в краевой столице пройдет в рамках проекта «Рождество в филармонии». В первом отделении зрителей ждут такие произведения, как «Отче Наш» Николая Кедрова, «Радуйтеся, людие» Джузеппе Сарти, «Ныне силы небесные» и другие. Во втором отделении артисты исполнят русские народные песни.
Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros основал в 2002 году Константин Сенченко. Ансамбль формировали, чтобы пропагандировать и сохранять традиции церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы.
Читайте также
- Американская актриса Жа Жа Габор скончалась на 100-м году жизни 0 23.Дек
- «Великой Победе посвящается…» 0 15.Май
- Чем заняться в Барнауле в уходящем году и где побывать с 26 по 30 декабря? 0 26.Дек
- «Вечера на хуторе» и «Один дома»: какие фильмы посмотреть на Рождество? 0 06.Янв
- Народные гулянья, посвященные Масленице 0 17.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий