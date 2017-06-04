Концерт Ивана Дорна отменили на Украине из-за угроз радикалов

Радикалы пообещали всеми способами сорвать выступление певца
Известный певец Иван Дорн отменил концерт в Одессе, который должен был состояться 9 июня. Продажи билетов на мероприятие остановлены, пишет ТАСС.
Агентство отмечает, что ранее украинские радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в России) пообещали сделать все для срыва концерта Дорна в одном из ночных клубов города. Данная угроза была распространена радикалами в социальных сетях.
Отмечается, что причина нелюбви к исполнителю кроется в его регулярных концертах в РФ. Также певец называл украинцев и россиян братьями.
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