Концерт рэпера Басты отменили в Одессе из-за угроз радикалов

Ранее исполнитель попал в «черный список» сайта «Миротворец»

Выступление российского музыканта Басты, которое должно было состояться в Одессе в воскресенье, 18 июня, отменили после угроз радикалов сорвать концерт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клуб Ibiza, где должен был пройти концерт.

В сообщении говорится, что все, кто купили билеты. могут вернуть их в местах приобретения. Организаторы принесли извинения зрителям за предоставленные неудобства.

Напомним, что ранее бывший глава одесской ячейки экстремистского движения «Правый сектор» (запрещено в РФ) Сергей Стерненко опубликовал список исполнителей из РФ и Украины, выступления которых радикалы угрожают срывать. В списке оказался также Баста, которого перед этим включили в «черный список» украинского сайта «Миротворец».

«Лента.ру» отмечает, что украинские националисты включили в свой список исполнителей с Украины, которые выступали в РФ, а также российских музыкантов, проводивших концерты в Крыму.