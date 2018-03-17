Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Барнауле 18 марта

mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 11:45

Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Барнауле 18 марта

Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Барнауле 18 марта

В Барнауле в день выборов, 18 марта, пройдет праздничный театрализованный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, содружеству регионов страны, а также истории Алтайского края. После концерта зрителей ожидает праздничный салют.

Выступят сольные исполнители и хоры. Зрители услышат народные и современные песни, советские хиты и рок-баллады. Организаторы обещают казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов. Концерт «Родной голос» пройдет на пл. Сахарова с 19:00 до 21:00. Салют – в 21:00.

В концерте примут участие: праздничный хор Свято-Данилова монастыря из Москвы, один из лучших мировых коллективов среди исполнителей казачьей песни ансамбль «Казачий Круг», Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ», исполнитель русского корневого фольклора Сергей Старостин, актриса Алиса Гребенщикова, певица и актриса, участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова, актриса театра и кино Любовь Толкалина. Также выступит известный певец из Барнаула Арсений Бородин.

 

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mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 11:45
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