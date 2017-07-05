Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли

Портал Amic.ru вспоминает великого музыканта в годовщину записи его первого коммерческого сингла That’s All Right

Первый коммерческий сингл короля рок-н-ролла Элвиса Пресли под названием That’s All Right был записан ровно 63 года назад, 5 июля 1954-го.

Этот неподражаемый музыкант одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных исполнителей XX века. Жизнь Элвиса Пресли оказалась короткой – он скончался в 1977 году в возрасте 42 лет.

Однако, несмотря на смерть короля рок-н-ролла, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени. На данный момент в мире продано более миллиарда экземпляров его пластинок.

Вспоминая великого музыканта, портал Amiс.ru подготовил подборку фотографий Элвиса.