Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли

Портал Amic.ru вспоминает великого музыканта в годовщину записи его первого коммерческого сингла That’s All Right
Первый коммерческий сингл короля рок-н-ролла Элвиса Пресли под названием That’s All Right был записан ровно 63 года назад, 5 июля 1954-го.
Этот неподражаемый музыкант одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных исполнителей XX века. Жизнь Элвиса Пресли оказалась короткой – он скончался в 1977 году в возрасте 42 лет.
Однако, несмотря на смерть короля рок-н-ролла, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени. На данный момент в мире продано более миллиарда экземпляров его пластинок.
Вспоминая великого музыканта, портал Amiс.ru подготовил подборку фотографий Элвиса.
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