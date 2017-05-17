Краса советского киноэкрана: фото великолепной Светланы Светличной

В день рождения выдающейся актрисы портал Amic.ru вспоминает, какой представала на экранах одна из главных красоток СССР
Звезда советского и российского кинематографа Светлана Светличная празднует в понедельник, 15 мая, свой 77-й день рождения.
Эта замечательная актриса, отметившаяся ролями в десятках фильмов, запомнилась миллионам жителей нашей страны своей необыкновенной красотой. При всей избитости этой формулировки именно ее неоднократно называли секс-символом советской эпохи.
В связи с очередным днем рождения актрисы портал Amic.ru вспоминает, какой представала на экране неподражаемая Светлана Светличная.
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