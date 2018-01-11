Креативные барнаульцы: как при нехватке снега удалось создать зимнее настроение?





Этой зимой в Барнауле практически не наблюдается снежных завалов. Уровень выпавших осадков – ниже среднестатистической нормы. Но даже это не помешало жителям краевой столицы украсить свои дворы к новогодним праздникам так, что комиссия от комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, приходя во дворы в рамках конкурса «зимний двор», словно попадала в зимнюю сказку.

По информации пресс-центра городской администрации, жильцы многоквартирных и частных жилых домов, сотрудники управляющих организации проявили недюжинную оригинальность в оформлении дворов новогодними фигурами из пенопласта, поздравительными баннерами, световыми конструкциями, украсили площадки детскими рисунками и бумажными гирляндами, а снег вокруг расписали красками.

Кстати, помимо эстетической составляющей, степени освещенности и оригинальности оформления, при оценке новогоднего оформления дворовой территории, комиссия учитывала и прочность конструкций и их соответствие требованиям безопасности.

Например, жители одного из домов по проспекту Ленина и сотрудники управляющей компании «Возрождение» сделали домик из ледяных кирпичей, вместо снежного поставили надувного снеговика, организовали каток, смастерили большую деревянную горку с ледянками для всех желающих. А управляющая компания «Уют и Согласие» во дворе дома на улице Партизанской соорудила ледяной городок с лабиринтом, горкой, необычной елкой изо льда и ледяной скульптурой в виде символа Нового года – собаки.

В ближайшие дни — 11 и 12 января, в рамках второго этапа конкурса, комиссия оценит сохранность и востребованность конкурсных объектов.

Фото: barnaul.org