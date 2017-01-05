«Кредо убийцы»: главная премьера недели в кино

Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 09:45

«Кредо убийцы»: главная премьера недели в кино

"Кредо убийцы": главная премьера недели в кино

Рассказываем, что посмотреть с 5 января в кинотеатрах

Первая неделя 2017-года будет небогата на большое количество премьер. «Викингу», который устанавливает рекорды в российском прокате, с 5 января попытается оказать сопротивление долгожданная экранизация игры «Кредо убийцы». Рассказываем, на что пойти в кино на этих выходных.

«Кредо убийцы»

Режиссер — Джеймс Курзель

В ролях — Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джероми Айронс

Этот блокбастер выйдет в прокат только 5 января. Однако потенциально он должен показать невероятный результат в отечественном прокате, учитывая что это единственный голливудский конкурент «Викингу» и «Елкам». Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Экранизация культовой игры с Майклом Фассбендером. К слову, в США фильм ругают кому не лень, но после салата «Оливье» это зрелище будет смотреться в самый раз.

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Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 09:45
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