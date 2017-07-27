«Кремль — это репетиция»: певец Александр Балыков о концерте в Барнауле

«В Европе все ориентируются на музыку, а не на текст»: Александр Балыков на «Эхо Москвы в Барнауле» о мировом шоу-бизнесе

27 ноября в театре музкомедии состоится концерт вокального проекта «Вива», организатором которого стал барнаулец и уже известный певец Александр Балыков, выступающий на крупнейших площадках по всему миру. В эфире программы «Тема дня» на радио «Эхо Москвы в Барнауле» музыкант рассказал о новом коллективе, будущем выступлении в краевой столице, участии в проекте «Главная сцена» и своем видении шоу-бизнеса в России.

— Вы сейчас весьма продуктивно работаете над вокальным проектом «Вива». Расскажите, как появилась идея, что из себя представляет коллектив и кто в него вошел.

— Идея возникла в Лос-Анджелесе, где мы познакомились с ребятами на съемках телевизионного проекта «Русские теноры». Идею я вынашивал очень долго, мы собирались на концерты под названием «Новые голоса», но это нельзя было назвать цельным коллективом, скорее содружеством солистов. А два года назад, накануне сезона проекта «Главная сцена», я решил объединить это в более серьезную историю. По сути, такого не было, чтобы пять оперных солистов, а не просто хоровиков, когда каждый воспринимается как отдельный певец, дающий концерты, пренебрегли сольной карьерой и собрались в один коллектив. Обычно объединяются ребята неизвестные, а когда группа становится известной, кто-то уходит, начинает сольную карьеру. Но у нас все это получилось, и публика приняла. Наши первые концерты в Обнинске, Калуге, Калининграде вызвали невероятный резонанс, и через полгода в этих же городах мы собрали уже по два концертных зала. Так мы поняли, что это зрителю нужно и интересно, при этом в рамках коллектива на сцене видят не только саму группу, но и каждого музыканта в отдельности.

— А как выбирали солистов?

— Выбирать было сложно, люди должны были обладать индивидуальностью, голосом и иметь четкую жизненную позицию. Мы именно таких и собрали, поэтому в вокальном проекте «Вива» на сцену выходят личности, а не просто певцы и артисты, у каждого из нас есть четкое понимание музыкального мира.

А началось все с того, что после «Русских теноров» остались двое участников — я и Михаил Давыдов. Долгое время мы думали, что делать. В итоге я решил взять все под свой продюсерский контроль, хотя это мой первый опыт подобной работы. Мы объявили кастинг, который собрал огромное количество электронных заявок, после устроили прослушивание, на которое пришло около 300 человек, из которых выбрали только трех.

— Осенью вы должны приехать в Барнаул с концертом. Что готовы представить жителям краевой столицы?

— У нас был сольный концерт в Кремле, а сейчас мы готовим обновленную программу в рамках большого тура по Сибири, в который войдут 30 городов. Можно сказать, что в Барнаул мы приедем уже отрепетированные, а Кремль — это репетиционная площадка, чтобы привезти в родной город подготовленную программу. Мы выступаем на разных сценах, с разными концертами, в разных странах, но когда я приезжаю в родной город, где живут мои родители, педагоги, друзья, испытываю гораздо большее волнение. Для меня этот концерт будет очень важен.

— В «Виве» участвуют очень известные солисты, сотрудничающие с крупными площадками. Как вы решили вопрос с гастролями? Им на время пришлось приостановить свою работу в театрах?

— Это была большая проблема: у ребят контракты с московскими театрами, с европейскими. Например, Михаил Давыдов – приглашенный вокалист Национальной оперы в Торонто, ему нужно было летать на спектакли. Но когда у группы появился концертный график, всем пришлось выбирать, и участники коллектива остановились на нем. Все договорились, что останутся приглашенными солистами, но тогда, когда они свободны. Сейчас мы пишем свои песни, и я уверен, что пройдет пара лет, и зрители будут воспринимать группу «Вива» как коллектив с любимыми песнями, близкими народу.

— Когда вы запускали проект, продумывали его, вы анализировали, какая музыка интересна народу?

— Интересна разная, все зависит от того, кто потребитель: взрослые любят более осознанную музыку, молодежь – более простую, танцевальную, энергичную. Однобоко сказать нельзя. Я могу объяснить, почему группа «Вива» завоевывает свою аудиторию – потому что у нас в рамках творчества есть многожанровость: мы можем петь и оперу, и оперетту, и стилизовать народные песни, и современную эстраду исполнять, и представлять свои авторские песни. И, кроме того, наша аудитория обладает тонким вкусом, она не поверхностно воспринимает музыку. Еще немаловажным фактором является то, что мы – люди театров, мы артистичны. Публика переживает на наших концертах, может всплакнуть, испытать счастье. У нас глубокое творчество, мы не ставим перед собой задачу просто взять и повеселить кого-то.

— Расскажите о работе с Константином Меладзе и вообще о том, что вам дал проект «Главная сцена».

— С ним я познакомился еще в Киеве, когда писал свой авторский альбом «Летаю». Мне нравится тонкость этого человека, его лаконичность: говорит он мало, но по делу и очень остро и тонко замечает те или иные моменты, на которые ты не обратил бы внимания. С Костей в качестве продюсера мне не удалось поработать, только в качестве наставника. Кроме того, я часто пользуюсь советами Виктора Дробыша, с которым мы тоже познакомились на проекте «Главная сцена». Я приношу ему песни, мы общаемся, дружим. Этот проект для публики меня не так хорошо показал, как другие, не могу сказать, что после «Главной сцены» я стал популярнее, но зато он помог мне сдружиться и познакомиться с продюсерами, артистами, творческими людьми, с которыми мы сейчас пишем музыку, настоящую, живую, и это имеет свое продолжение в проекте «Вива» — с ним я был во втором сезоне «Главной сцены».

— А вам лично какая музыка нравится, на каких исполнителей равняетесь?

— Я меломан и люблю музыку всех жанров, но очень выборочно. Я научился находить что-то интересное в творчестве многих артистов.

— Как оцениваете развитие музыкальной индустрии в России?

— То, что сейчас делают у нас, на мировой сцене было лет 20 назад. К сожалению, это так. Наша эстрада ориентирована на Европу, мы смотрим на зарубежных артистов и стараемся быть похожими на них, хотя хотелось бы, чтобы они смотрели на нас и подражали — к этому нужно стремиться. По пальцам можно пересчитать людей, звучащих на европейской сцене. В Европе все ориентируются на музыку, а не на текст, а мы все-таки привыкли слушать смысл песен. Я считаю, что это неплохо.