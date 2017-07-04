«Кто такая Элис?»: топ-5 самых известных Алис России

В честь юбилея выхода «Алисы в стране чудес» мы рассказали о самых знаменитых Алисах России



150 лет назад известный английский писатель Льюс Кэрролл выпустил свою легендарную книгу «Алиса в стране чудес». В произведениях оксфордского математика Алиса стала воплощением всех викторианских добродетелей: учтивости, приветливости, скромности, сдержанности, серьезности, чувства собственного достоинства, и одновременно сохраняет в себе непосредственность и душевную открытость.

Что нужно знать об Алисах

Имя Алиса является сокращенной формой древнегерманского имени Аделаида, и означает не что иное, как «благородная видом» или «благородная происхождением». Обладательницы этого имени чаще всего активные, любознательные, остроумные, принципиальные и очень романтичные. Им трудно усидеть на одном месте: хочется всё попробовать, всюду побывать, быть в курсе всех событий. Моральные принципы очень важны для Алисы, она любит анализировать все свои шаги, не может себе простить, если поступила с кем-то несправедливо.

Знаменитые Алисы России

В честь юбилея выхода книги мы решили рассказать о самых известных Алисах страны.

Первая в этом списке — Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского.



Следующей стала Алиса Клейбанова — российская теннисистка. Победительница 7 турниров WTA (из них 2 — в одиночном разряде), полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2009), победительница 2 юниорских турниров Большого шлема в парном разряде. Экс-3-я ракетка мира в юниорском рейтинге.)



Алиса Колосова — российская оперная певица, меццо-сопрано. Солистка оперной труппы Венской Государственной Оперы.

Алиса Крылова — российская модель, бизнес-леди, автор автомобильной рубрики в журнале «РублевкаMagazine», победительница конкурсов «Mrs.Globe 2011», «Миссис Россия 2010». Лицо модного французского дома «Hayari Couture Paris» и российской меховой компании «Евромех».

И завершает наш рейтинг Алиса Вокс — российская певица, бывшая солистка группы «Ленинград»

Вадим Ощиков