Кто убил Лору Палмер: режиссеру Дэвиду Линчу исполнился 71 год

10 лучших фильмов американского режиссера Дэвида Линча, которые стоит не только посмотреть, но и пересмотреть

Творческий почерк мастера страшного и абсурдного кино Дэвида Линча невозможно спутать с чьим-то другим. Начав снимать в 20 лет, он стал одним из известнейших режиссеров. Его работы могут восхищать и пугать, их можно любить или считать пустым бредом, но не смотреть нельзя. 20 января, в пятницу, этот представитель американского независимого кинематографа отмечает свое 71-летие.

За время работы он принимал участие в записи нескольких альбомов и создавал клипы на собственные музыкальные композиции, а еще снял 15 короткометражек, 3 сериала и 11 полнометражных фильмов, лучшие из которых и решил вспомнить корреспондент ИА «Амител» .

«Голова-ластик»

Эта лента стала для режиссера первым полнометражным фильмом, до нее он работал только над коротким метром. Сам Линч назвал картину «сном о темных и тревожных вещах». Для тех, кто не видел, история эта о странной паре, воспитывающей ребенка-уродца и живущей в наполненном странными звуками городе. Здесь нашли воплощение особая линчевская образность и антиэстетика. В широкий прокат «Голова-ластик» не вышел, зато принес мастеру известность в независимых кинотеатрах. Говорят, что после того, как Джордж Лукас увидел «Голову-ластик», он предложил Линчу стать режиссером «Звездных войн: Эпизод VI — Возвращение Джедая», но тот отверг эту идею, предположив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим видением фильма.

«Человек-слон»

Картина вышла в свет через четыре года после «Головы-ластика». Драма о человеке-слоне построена на реальных событиях и сюжете одноименной книги Фредерика Тривза и произведения Эшли Монтегю «Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве», а в главной роли здесь снялся Энтони Хопкинс. Через физическую неполноценность своего героя, которую компенсировали доброта, милосердие и открытость, Линч показал моральное уродство окружающих людей.

«Дюна»

Эта картина стала довольно нестандартным режиссерским опытом Линча: в первый и последний раз он снимал не иррациональный мир подсознательного, а вполне реальную жизнь, только на других планетах и в будущем. «Дюна» – экранизация одной из книг фантаста Фрэнка Герберта. К ленте отнеслись очень неоднозначно: ее не оценили критики, любители произведений Герберта и фанаты режиссера. Но посмотреть кино все же стоит, так как оно по-новому раскрывает талант Дэвида Линча, хотя он и убрал из титров свое имя.

«Синий бархат»

Свое название мистическая и эротическая картина получила от шлягера Бобби Винтона «Синий бархат», которую исполняет одна из героинь – певица ночного клуба, над которой довлеет страшный мафиози. В эту личную драму случайно впутывается главный герой Джеффри Бомон. А начинается кино с того, как он находит на лужайке человеческое ухо – самый простой инструмент для того, чтобы добраться к человеческому мозгу.

«Дикие сердцем»

Здесь снимаются Николас Кейдж и Лора Дерн, за эту картину Линч получил «Золотую пальмовую ветвь» из рук Бернардо Бертолуччи, хотя сценарий к фильму он написал всего за десять дней.

«Твин-Пикс»

В культовом детективно-мистическом сериале интрига закручивается вокруг загадочного убийства Лоры Палмер, а действие происходит в маленьком живописном городке Вин Пик. Разобраться в сюжетных хитросплетениях не так просто, Линч планировал оставить имя убийцы в тайне до конца, но продюсеры настояли на развязке.

«Шоссе в никуда»

Свой фильм Линч назвал «историей об убийце-шизофренике с большим количеством участников, рассказанной с различных точек зрения этими же участниками». На создание этого триллера режиссера вдохновил знаменитый убийца О. Джей Симпсон.

«Простая история»

В основу фильма легла реальная история из жизни 73-летнего Элвина Стрейта, совершившего шестинедельное путешествие из Айовы в Висконсин, в итоге у Линча получилась философская картина, хотя и с явным линчевским почерком.

«Малхолланд Драйв»

Если спросить у человека, впервые посмотревшего эту картину, как она ему, то, вероятнее всего, он ответит: «Ничего не понятно». Эту запутанную работу Линч изначально планировал сделать продолжением «Твин-Пикса», но эти планы не осуществились, зато появился новый фильм, который многие называют самым лучшим проектом режиссера.

«Внутренняя империя»

Пытаться отыскать «ключи» и разгадать «Внутреннюю империю» Линча бессмысленно. Это утверждение спорное, зато весьма облегчающее жизнь при просмотре. В своем мастерстве испытывать зрительское терпение режиссер дошел до кульминации. Если «ничего не понятно» было в «Малхолланд Драйв», то здесь и подавно.