Куда барнаульцам сходить 14 и 15 января и как отдохнуть?

Как провести первые выходные после праздников и что интересного пройдет в краевой столице?

Вот и наступили первые выходные после праздников. Как их провести, смотрите в традиционном обзоре от Amic.ru.

В субботу можно отправиться на Вкусный базарчик в ТРЦ «Арена». Здесь с 14:00 до 18:00 можно будет купить различные пирожные ручной работы, 50% от стоимости которых пойдет в благотворительный фонд «Облака», оказывающий помощь детям из малоимущих и многодетных семей, взрослым бездомным, сиротам, одиноким матерям без жилья и другим.

В галерее «Республика ИЗО» в 16:00 откроется новая выставка «Я всегда хотела жить у моря». Как рассказали организаторы, это коллективный проект, цель которого — представить быт жителя Сибири после того, как климат на Земле значительно изменится. Свои работы на эту тему представят: Иван Дмитриев, Ирина Рудниченко, Лидия Рыжова, Маяна Насыбуллова, Катя Теплица, Мила Молоко и многие другие, а за музыкальное сопровождение будет отвечать Sick silk.

Вечером 14 января в филармонии в 17:00 можно послушать Мужской вокальный ансамбль Храма Василия Блаженного «Дорос». В программу концерта вошли духовные песнопения, русские народные песни и романсы. Для любителей более динамичной музыки в Hairy Lemon Pub в 21:00 выступит барнаульская команда «SkAйФ», которая исполняет хиты знаменитой группировки «Ленинград».

В театр драмы в этот день на экспериментальной сцене покажут лирическую комедию «Квадратура круга».

В воскресенье в «Республике ИЗО» пройдет традиционная лекция по истории искусства. Здесь расскажут о дадаизме, абстрактном искусстве, перформансе и многом другом. Встречи ведёт культуролог и преданный поклонник современного искусства Лидия Рыжова, а иногда — приглашённые лекторы. Начало в 16:30. Любители театра могут отправиться в музкомедию на театрализованное представление «Черевички, или Ночь перед Рождеством».

Для желающих потанцевать в баре «Джем» пройдет вечеринка в стиле 90-х, 2000-х.

«Кажется, девяностые закончились вот только вчера, но уже прошло немало лет. Это время вспоминается со сладкой тоской, ностальгией по былым временам. Вечеринка в стиле 90-х, 2000-х – это машина времени, которая перенесёт вас в молодость, юность, а кого-то и в детство», – рассказывают организаторы.

Детей можно сводить в театр кукол на сказки «Гусенок» или «Как лиса медведя обманывала».

А среди кинопремьер новая картина Эмира Кустурицы. «По млечному пути» – это красивая история любви на фоне ужасов Боснийской войны. В главных ролях зрители увидят неподражаемую Монику Беллуччи и самого режиссера. Среди других стоящих новинок – мюзикл «Ла-Ла Лэнд», который установил рекорд по количеству полученных статуэток на престижной премии «Золотой глобус».

Погрузиться в мир Америки времен сухого закона можно с новой лентой «Закон ночи» – это криминальный триллер от Бена Аффлека. Пощекотать нервы получится с триллером «Преисподняя», а посмеяться – с комедиями «Почему он?» и «2+1».