Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 20:47

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

День рождения «Ласки», бесплатные уроки танцев, кинопремьеры недели и другие развлечения этих выходных

В субботу можно посетить бесплатные мастер-классы по танцам. В студии «Амигос» на Ползунова, 34 с 13:00 до 16:00 пройдут уроки по клубному хастлу, аргентинскому танго, современной хореографии и хип-хопу. Предварительная запись по телефону +7 (3852) 57-16-96.

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

В 18:00  в ДК Барнаула начинающие и опытные команды КВН города Барнаула, Бийска и Новосибирской области поборются за «Кубок Молодого избирателя – 2017». Зрителей ждут первоклассные шутки, зажигательные выступления команд, а также специальные конкурсы, розыгрыши и тематическая фотозона.

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

В Молодежном театре Алтая 18 февраля покажут «Бег» по произведению Михаила Булгакова, в музкомедии – исторический мюзикл «Ползунов», а в драме – жестокий романс «Без вины виноватые».

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

19 февраля свой день рождения отметит барнаульский приют для животных «Ласка».  В честь своего 15-летия здесь устроят грандиозный праздник с собаками, лошадьми и дикими животными. Мероприятие пройдет в краевом детском экологическом центре (улица Парковая, 7). С 12:00 до 16:00 можно будет покататься на собачьей упряжке, на лошадях, а также покормить диких животных и пройтись по огромной уникальной оранжерее. Желающие смогут сфотографироваться с борзыми, хаски, лайками, дворняжками и ручным енотом. В программе также торжественный поздравительный концерт и выступление дрессированных собак.

«Ласка» также приглашает всех, кто когда–либо брал животное из приюта, прийти на день рождения вместе со своим питомцем. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3852) 57-35- 57, +7 (909) 501-25-79, +7 (903) 948-36-03.

Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

В воскресенье на сцене драмы расскажут историю о настоящей женщине по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна», в музкомедии покажут спектакль «Ползунов».

В кинотеатрах барнаульцев ждут премьерные фильмы. Среди них картина «Великая стена» – своеобразная трактовка истории, в которой на Китай нападают загадочные мифические существа, российская комедия «Гуляй, Вася!», мультфильм – участник Каннского кинофестиваля «Красная черепаха» и немецкая трагикомедия «Несмотря ни на что».

Детей можно сводить в музкомедию на Бэби-театр, в субботу в 11:00 здесь начнется программа «Музыка из шкафа», а в воскресенье пройдет интермедийное представление для малышей «Мой добрый папа», в МТА 19 февраля по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь» покажут музыкальный спектакль «Синдбад-мореход». В театре кукол «Сказка» для юных зрителей состоятся показы «Красной шапочки» и «Волшебного колечка».

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 20:47
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