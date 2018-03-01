Куда сходить большой компанией в Уфе

Наступил вечер пятницы, позади долгая рабочая неделя! Хочется отметить грядущие выходные с чувством выполненного долга, и вы решаете собраться большой компанией друзей и провести время с пользой для души. Осталось решить – куда пойти? Варианты веселого и продуктивного отдыха в Уфе найдутся всегда!

Конечно, провести вечер большой компанией можно просто в кино, кафе, на катке; или даже собраться и погулять в парке, если позволяет погода. Но мы рассмотрим варианты поинтереснее.

Пейнтбол

Если друзей собралось 15-20 человек, самое время поиграть в войнушки! Командный дух сплотит вас еще больше (только не переусердствуйте в расстреле подставляющихся). Многие пейнтбольные площадки предоставляют мангал и беседки, поэтому можно совместить приятное с полезным и заодно нажарить шашлыков. Из самых популярных пейнтбольных клубов Уфы – Федерация пэйнтбола Республики Башкортостан. Вы сможете пострелять в настоящем лесу (на базе Федерации расположен парк Рубикон), а также попариться в баньке. Есть и теплый шатер для зимнего отдыха.

Клуб Рекрут предлагает две пейнтбольные площадки площадью 1500 и 2800 метров, оформленные уникальными декорациями. Атмосфера реальных военных действий даже у бывалых пейнтболистов вызовет выброс адреналина.

Если в вашей компании много девушек, стоить учесть, что не все милые дамы любят ощущения от попадания шарика с краской по самым нежным местам. Альтернативой жестким мужским стрелялкам станет лазертаг. В этом случае отличным выбором станет Клуб пейнтбола и лазретага Десятка.

Дача/коттедж

Что может быть душевнее посиделок на даче большой компанией? Прогулки на природе, горячо натопленная банька, шашлыки, чаёк, а может быть и кое-что покрепче. Не забудьте о развлечениях! Для большой компании это могут быть различные настольные игры (ориентируйтесь на количество игроков). Если вы любите коллективный просмотр фильмов, заранее озаботьтесь выбором киноленты, которая придется по вкусу всем.

Если поездка запланирована в теплое время года, дополнительно к дачному досугу можно организовать небольшой поход с палатками и песнями у костра.

Что делать, если нет дачи? Все просто – можно арендовать коттедж. Выберите коттедж в живописном месте, можно у берега реки или озера, обязательно с баней – и наслаждайтесь отдыхом с комфортом.

Квест

Среди развлечений Уфы особую популярность набирают квесты. Неудивительно, ведь квест – это интеллектуальное развлечение в увлекательной игровой форме. Считаете, что игры — для детей? Просто попробуйте прийти на квест, и вас гарантированно увлекут необычные головоломки, увлекательные сюжеты и непростые задания. И все это в большой компании – что гораздо веселей, чем проходить квест в одиночку или вдвоем!

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Боулинг

Классическое времяпрепровождение для большой компании. Неплохой вариант, чтобы отметить корпоратив или День Рождения – в одном флаконе активная игра и услуги кафе. Спортивное состязание в комфортной остановке, а в перерывах между бросками есть время поболтать с друзьями. В нашей жизни всегда не хватает спорта – не все могут выделить время на спортзал в сумасшедшем рабочем графике – так почему бы не заняться споротом на отдыхе? Если после такой физической разминки вам захочется продолжения банкета – всей компанией забуритесь в караоке или на танцы.

В Уфе можно поиграть в боулинг в «Мегаполисе» — здесь большое количество дорожек и высок шанс, что одна из них будет свободна, даже если вы решили собраться с друзьями спонтанно. Боулинг «Веселый роджер» стилизован под пиратскую тематику; в зале есть шикарный аквариум и водопад с подсветкой. Кроме боулинга, в игровом зале множество игровых симуляторов – вам точно будет чем заняться.

Выбирайте развлечения на свой вкус и собирайтесь с друзьями почаще, ведь большая компания – это уже веселое времяпрепровождение, где бы вы ни были.