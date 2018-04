Куда сходить в Барнауле с 13 по 19 апреля?

Предлагаем нашим читателям традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время с 13 по 19 апреля 2018 года.

Музеи

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58.

Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая», «Алтай на звездных орбитах» и др. (все 6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

«Ван Гог. Симфония цвета» (0+). Более 70 факсимильных копий полотен художника.

Мини-выставка к Году балета «Жизнь на кончике пуантов» (0+).

До 22 апреля. «Жизнь во имя искусства» (0+). Произведения Кипренского, Саврасова, Серова, Грабаря, Кончаловского и др.

«Памяти мастера» – выставка, посвященная 70-летию со дня рождения художника А.П. Ботева (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

До 15 апреля. Фотовыставка Виктора Сотникова «Театр – дар судьбы» (0+). Актеры и их образы в сценическом пространстве театра драмы им. В.М. Шукшина.

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

До 22 апреля. Выставка мистических портретов «Призрачные воспоминания» (12+).

До 21 апреля. Персональная выставка Ивана Ильющенко «Угол зрения» (18+). Аэрография.

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.

До 15 апреля. Краевая выставка «Поэзия тела» (18+). Около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства.

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

13 апреля. 18.30 – «Один день маэстро» (6+). Концерт из цикла «Забытые шедевры».

14 апреля. 17.00 – «Поколение NEXT» (0+).

15 апреля. 17.00 – Анастасия Лютова (вокал) и квартет Алексея Подымкина (12+).

18 апреля. 18.30 – «Танцуем вместе!» (6+). Ансамбль русского танца «Огоньки», детский образцовый хореографический ансамбль «Светлячки».

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

14 апреля. 17.00 – «Ярмарка сибирская» (6+). Оркестр «Сибирь» им. Е.И. Борисова. Ансамбль народной песни «Вечерки».

17, 18 апреля. 18.30 – аккордеон-дуэт TWINS с программой The Best of the Best (6+).

Концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66, тел. 8-983-103-9803.

13 апреля. 17.30 – вечер романса «Воспоминание» (6+).

16 апреля. 18.30 – «Все начинается с любви» (6+). Концерт солистки театра музыкальной комедии Юлии Башкатовой. Опера, оперетта, романсы, песни.

19 апреля. 19.00 – «Звуки солнечной Австрии» (6+). Камерный оркестр «Ренессанс» п/у Александра Россинского. Музыка Гайдна, Моцарта, Штрауса.

Выставки

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

До 16 апреля. Выставка художника Юрия Юрасова «Художественный свист: 2 часть Мерлезонского балета» (0+). Живопись.

Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел.: 22-61-02, 8-913-260-6995.

Выставка Кати Витвиновой и Оли Бересты «Дом душевных историй, или Общежитие № 96» (0+). Картины, лопаты, скворечники, украшения, сюрпризы.

Павильон «Открытое небо», ул. Чернышевского, 55, тел. тел.: 36-92-51, 36-92-50.

Выставка «И дарим женщинам цветы». Живописные натюрморты (0+).

Театры

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

13 апреля. 18.30 – «Укрощение строптивой» (16+).

14 апреля. 17.30 – «Ретро» (12+).

15 апреля. 17.30 – «Пленные духи» (16+).

17 апреля. 18.30 – «Театральная гостиная». Программа Ларисы Черниковой «Быть женщиной» (16+).

18 апреля. 18.30 – премьера «Провинциальные анекдоты» (16+).

19 апреля. 18.30 – «Земля Эльзы» (16+).

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.

14 апреля. 17.00 – «Четыре веера из шкатулки» (6+).

15 апреля. 10.30 – сказка-игра «Солнечный зайчик» (3+).

13.00 – «Сокровища капитана Флинта» (6+).

18 апреля. 18.30 – «Обыкновенное чудо» (12+).

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

13 апреля. 18.30 – «Вечер романсов» (6+).

15 апреля. 17.00 – «Прибайкальская кадриль» (16+).

19 апреля. 18.30 – «Юнона и Авось» (16+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

14 апреля. 11.00, 13.00 – «Как Лиса Медведя обманывала» (3+).

17.00 – «Евгений Онегин» (14+).

15 апреля. 11.00, 13.00 – «Денискины рассказы» (5+).