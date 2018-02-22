Куда сходить в Барнауле с 16 по 22 февраля?

Предлагаем традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время м 2018 года.

Музеи

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58.

Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Революция в музейном интерьере», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая», «Тигирекский заповедник – Земля жизни» (все 6+).

16 февраля. 14.00 – интерактивная программа «Широкая Масленица» (6+).

17 февраля. 14.00 – экскурсия «Малышам о минералах» (6+).

18 февраля. 14.00 – экскурсия «Барнаул – центр горнозаводского производства» (6+).

21 февраля. 14.00 – открытие фотовыставки «В объективе павлодарское Прииртышье» Дмитрия Багаева, Республика Казахстан. (6+).

22 февраля. 11.00 – интерактивная программа «Дорога в космос» с мастер-классом (6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

Выставка «Жизнь во имя искусства» (0+). Представлены произведения, приобретенные музеем благодаря искусствоведу Ларисе Снитко (1928 – 1982). Экскурсии: «История одного шедевра», «Художники новой эпохи», «Чарующий Алтай».

«Детства время золотое» – мини-выставка (0+).

«Этой ярмарки краски». Народные промыслы России (0+).

15 февраля. 16.00 – народная студия «Солнцеворот»: «Масленица пришла!» (0+). Игры, забавы, изготовление куклы «Масленка с блинами».

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

Выставка «Индия Святослава Рериха» (0+). Сын знаменитого художника и путешественника Николая Рериха продолжил художественные идеи своего отца. Документы, репродукции картин, редкие видеозаписи.

«По черно-белым клавишам судьбы» – выставка к 120-летию со дня рождения пианиста, композитора, педагога барнаульской ДМШ № 1 Константина Княгинина.

17 февраля. 13.00 – программа «Широкая Масленица» (0+). 15.00 – «Плат узорный» (0+). 15.00 – концертная программа «Музыкальный калейдоскоп» (6+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

До 17 февраля. Персональная выставка живописца Василия Куксы «Приглашаю в путешествие» (0+).

До 24 февраля. Выставка «Энтомологические зарисовки» (0+). Работы Олеси Южковой.

Выставки

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.

Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья (0+).

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

Выставка «PROобраз» (0+). Учебные работы студентов колледжа АлтГУ, специальность «Дизайн». Интерьер, дизайн книги, верстка, мода и дизайн костюма и др.

Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел.: 22-61-02, 8-913-260-6995.

Выставка Екатерины Ильиных и Марины Аджинян «Слияние» (0+).

Павильон «Открытое небо», ул. Чернышевского, 55, тел.: 36-92-51, 36-92-50.

Выставка «В. Раменский. Учитель. Ученики. Коллеги» (0+).

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6-г.

Режим работы: среда – воскресенье с 13.00 до 19.00.

Международная выставка «Алтай – Карибы» (0+). Живопись, графика.

Театры

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

16 февраля. 18.30 – «Блудный сын» (16+).

17 февраля. 17.30 – «Барышня-крестьянка» (12+).

18 февраля. 17.30 – «Зойкина квартира» (18+).

20 февраля. 18.30 – «Музыка слова» (12+). Музыкальная программа в рамках проекта «Театральная гостиная».

21 февраля. 18.30 – «Москва – Петушки» (18+).

22 февраля. 18.30 – «Пиковая дама» (12+).

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.

16 февраля. 18.30 – «Старший сын» (12+).

17 февраля. 17.00 – «Храни тебя Бог!» (12+).

21 февраля. 18.30 – «Иллюзии» (16+).

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

21 февраля. 18.30 – «Одолжите тенора» (16+).

22 февраля. 18.30 – «Цыганский барон» (16+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

17 февраля. 11.00 и 13.00 – «Красная Шапочка» (с 3 лет).

18 февраля. 11.00 и 13.00 – «Волшебник Изумрудного города» (с 5 лет).

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

17 февраля. 17.00 – «Песни сердца» (6+). Заслуженная артистка России, солистка Большого театра Яна Иванилова (сопрано).

18 февраля. 17.00 – «Органисты европейских соборов» (6+). Хайнрих Вальтер, органист кафедрального собора г. Кольмар, Франция.

19 февраля. 18.30 – «Выдающиеся музыкальные династии» (6+). Класс Мэри Лебензон. Симфонический оркестр, дир. Дмитрий Лузин. Солист Роман Борисов (фортепиано, Новосибирск).

22 февраля. 18.30 – «В объятиях танго» (6+). Инструментальная капелла «КамерАнс». Солистка – Наталья Зулина (аккордеон). Песочная анимация И. Казанцевой.

Концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66, тел. 8-903-995-2931.

21 февраля. 19.00 – «Легендарный дудук» (12+). Заслуженный артист Армении Гамлет Геворгян, Давид Закарян, Саргис Давтян.

22 февраля. 18.30 – концерт автора-исполнителя патриотических песен Дмитрия Полторацкого (Москва).