Куда сходить в Барнауле с 17 по 23 ноября?

Предстоящая неделя с 17 по 23 ноября будет богата на культурные мероприятия. Это различные музейные акции, выставки, театральные постановки и концерты. Если вам интересно, где можно интересно и с пользой провести время с 17 по 23 ноября в Барнауле, то читайте обзор от «Алтайской правды».

Музеи

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

22 ноября. 13.00 – открытие интерактивного фотопроекта «Парфюмер» (18+). Выставка ООО «Арт-центр» (Санкт-Петербург). Фотографии в жанре ню, а также специально созданные авторские ароматы, раскрывающие идею фотографий.

До 19 ноября. Выставка «Алексей Югаткин – русский художник» (0+).

До 19 ноября. Персональная выставка скульптора Людмилы Рублевой «Движенье рук рождает красоту» (0+).

«О времени и о себе» – выставка к 85-летию со дня рождения художника Виктора Попкова (0+).

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58.

Выставки: «Художник. Время. Образ» (к 100-летию русской революции), «Алтай – перекресток культур», «Революция в музейном интерьере», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), (все – 6+).

17 ноября. 10.00 – 15.00 – V краевая музейная акция «Право на детство». Мультимедийные программы, кинопоказы, экскурсии. Открытие выставки творческих работ детей и подростков, мастер-класс по оригами, спектакль «Волшебник Изумрудного города».

Военно-исторический отдел, пр. Комсомольский, 73-б, тел. 38-00-42.

Выставка «Великая Отечественная война в советской филателии» (6+).

18 ноября. 14.00 – документальный фильм «Битва за Москву» (6+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

Выставка работ краевого детско-юношеского экологического конкурса «Природы хрупкая душа» (0+).

18 ноября. 13.00 – программа «Таежный мир писателя Е. Гущина» (0+). 15.00 – концертная программа «Колыбельные для всей семьи» (6+). 15.00 – программа «В старину едали предки… (0+).

19 ноября. 13.00 – кинопрограмма «Необычные артисты. Животные в кино» (0+). 15.00 – программа «Гладит, а не рука. Из истории утюга» (0+).

22 ноября. 15.00 – открытие IX краевых Башуновских чтений памяти поэта Владимира Мефодьевича Башунова (0+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

Шоу-выставка исчезающих картин «Мир ультрафиолета» (0+).

До 19 ноября. Выставка «Великие классики ХХ века». Более 70 работ Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Жоана Миро (0+).

Выставки

Выставочный зал музея «Город», пр.Ленина, 111, тел. 22-64-05.

Выставка Ирины Леденевой «Фантазия реальности» (0+). Живопись.

Арт-галерея Щетининых, пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

«Графика из коллекции Щетининых» (0+). Семьдесят произведений двадцати четырех авторов: рисунок, акварель, пастель, гуашь, эстамп.

Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел. 22-61-02.

Выставка Арама Маиляна «Дата, подпись, точка» (0+).

Мастер-классы по живописи с Евгенией Октябрь.

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

Выставка памяти художника Анатолия Щебланова «Вера в таинственность радуги» (0+). В экспозиции – 30 живописных работ, деревянные декоративные панно.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6-г.

Выставка «50+». Более ста пятидесяти работ сорока авторов (0+).

Театры

Театр драмы, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

17 ноября. 18.30 – «Пиковая дама» (12+).

18 ноября. 17.30 – «Квадратура круга» (16+).

19 ноября. 17.30 – «Зойкина квартира» (18+).

23 ноября. 18.30 – «Москва – Петушки» (18+). Константин Кольцов возвращается к роли Венички в постановке Максима Астафьева.

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.

17 ноября. 18.30 – «Валентин и Валентина» (16+).

18 ноября. 17.00, 22 ноября. 18.30 – эскиз спектакля CASH (16+). пьеса начинающего драматурга Александра Липовского.

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 38-03-92.

17 ноября. 18.30 – «Амадей» (12+).

18 ноября. 17.00 – «Соб@ки» (12+).

19 ноября. 17.00 – «Бабий бунт» (12+).

22 ноября. 18.30 – «Одолжите тенора» (16+).

23 ноября. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

18 ноября. 11.00, 13.00 – «Гусенок» (с 3 лет).

19 ноября. 11.00, 13.00 – «Волшебное кольцо» (с 5 лет).

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

17 ноября. 18.30 – «Джазовые вечера» (12+). «Посвящение Филу Вудзу» (6+).

19 ноября. 17.00 – «Джаз & Опера. Две женщины – два стиля» (6+). Симфонический оркестр, дирижер Вячеслав Прасолов.

22 ноября. 18.30 – «Золотой тенор Санкт-Петербурга Евгений Южин» (6+).

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

19 ноября. 16.00 – юбилейный концерт Николая Косых (6+).

Барнаульский духовой оркестр, ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147, тел. 72-00-00.

23 ноября. 18.00 – «Судьба, что я себе избрал». Творческий вечер Вадима Григоренко (6+).