Куда сходить в Барнауле с 26 января по 1 февраля?

Предлагаем традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время с 26 января по 1 февраля 2018 года.

Музеи

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58.

Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Революция в музейном интерьере», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая» (все 6+).

27 января. 14.00 – экскурсия для детей с родителями «Кто в лесу живет, что в лесу растет» (6+).

28 января. 14.00 – экскурсия для детей с родителями «Секреты горной Колывани» (6+).

Военно-исторический отдел, пр. Комсомольский, 73-б, тел. 38-00-42.

Выставка «Великая Отечественная война в советской филателии» (6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

До 4 февраля. Выставка «Геннадий Борунов. Жизнь, творчество, эпоха» (0+). Представлены знаковые произведения художника с 1950 годов.

До 4 февраля. Выставка «Такие разные собаки» (0+). Живопись, декоративно-прикладное искусство.

До 4 февраля. Выставка «Пусть меня научат….» (0+).

«Этой ярмарки краски». Народные промыслы России (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

До 28 января. Выставка «Алтай. Судьба. Эпоха» (0+). Экспозиция посвящена Василию Шукшину, Михаилу Калашникову, Роберту Рождественскому, Валерию Золотухину, Герману Титову.

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

Персональная выставка живописца Василия Куксы «Приглашаю в путешествие» (0+).

Выставки

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.

До 4 февраля. Выставка памяти заслуженного художника России Владимира Раменского «Графическая линия жизни» (0+).

Арт-галерея Щетининых, пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

До конца января. Выставка «Графика из коллекции Щетининых» (0+).

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

Персональная выставка Марата Форнеля «Сакральные пути по Алтаю» (0+).

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6-г.

Выставка графики Владимира Рябчикова «Буратиноиды». Проект Романа Ведяйкина и Маргариты Романовсковой «Детская неожиданность». Графика Юрия Гребенщикова. Живопись Андрея Арестова «Тобольск. Алупка. Петербург». «Фрагмент № 2» – инсталляция Павла Бакушкина (0+).

Театры

Театр драмы, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

26 января. 18.30 – «Собачье сердце» (12+).

27 января. 17.30 – «Укрощение строптивой» (16+).

28 января. 17.30 – «За двумя зайцами» (12+).

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.

26 января. 18.30 – «Обыкновенное чудо» (12+).

27 января. 17.00 – «Старший сын» (12+).

31 января. 18.30 – «Преступление и наказание» (12+).

1 февраля. 18.30 – «Шинель» (12+).

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

26 января. 18.30 – «Летучая мышь» (12+).

27 января. 17.00 – «Скрипач на крыше» (12+).

28 января. 17.00 – «Юнона и Авось» (16+).

1 февраля. 18.30 – «Вечер романсов» (6+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

27 января. 11.00, 13.00 – «Маша и Медведь» (с 3 лет).

11.30 – «Театр на подушках». Спектакль «Муха-цокотуха» (с 1 года).

28 января. 11.00, 13.00 – «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (с 5 лет).

11.30 – «Театр на подушках». Спектакль «Мойдодыр» (с 1 года).

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

27 января. 17.00 –«Поющая Лилия». Юбилейный вечер Лилии Боровинской (6+).

30 января. 18.30 – концерт лауреата международных конкурсов Владимира Хомякова (фортепиано, Россия – США) (6+).