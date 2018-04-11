Куда сходить в Барнауле с 6 по 11 апреля?

Предлагаем нашим читателям традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время с 6 по 11 апреля 2018 года.

Музеи

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58.

Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая», «Алтай на звездных орбитах» и др. (все 6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

С 11 апреля. «Ван Гог. Симфония цвета» (0+). Более 70 точных, факсимильных копий полотен художника, созданных благодаря современным компьютерным технологиям.

С 11 апреля. Мини-выставка к Году балета «Жизнь на кончике пуантов» (0+).

До 22 апреля. «Жизнь во имя искусства» (0+). Произведения Кипренского, Саврасова, Серова, Грабаря, Кончаловского и других художников.

Мини-выставка «Детства время золотое» (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

До 8 апреля. «Черты знакомых лиц» – выставка графических работ художника Василия Рублева (0+).

До 15 апреля. Фотовыставка Виктора Сотникова «Театр – дар судьбы» (0+). Актеры и их образы в сценическом пространстве театра драмы им. В.М. Шукшина.

7 апреля. 11.00 – мастер-класс «Пасхальный заяц» (0+). 13.00 – программа «Праздник праздников, торжество торжеств – Пасха!» (0+). 15.00 – программа для детей «Писанки и крашенки: мастерим и играем» (0+). 15.00 – концертная программа (6+).

8 апреля. 13.00 – «Русь-красавица колокольным звоном славится» (0+). 15.00 – интерактивная программа о колокольном звоне (0+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

Выставка мистических портретов «Призрачные воспоминания» (12+).

Персональная выставка Ивана Ильющенко «Угол зрения» (0+). Аэрография.

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.

До 15 апреля. Краевая выставка «Поэзия тела» (18+). Около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративного

искусства.

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

6 апреля. 18.30 – абонемент «Музыка для всех» (6+). Автор и ведущий – Артем Варгафтик (Москва). Симфонический оркестр, дирижер – Дмитрий Лузин.

11 апреля. 18.30 – «Органисты европейских соборов» (6+). Олли Пююлампи (Хельсинки).

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

8 апреля. 14.00 – «Танцуй, душа!» (6+). Праздничный концерт к 10-летию ансамбля «Сударушка».

11 апреля. 18.30 – «Единственная женщина моя». Михаил Кармаш (6+).

Выставки

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

Выставка художника Юрия Юрасова «Художественный свист: 2 часть Мерлезонского балета» (0+). Живопись.

Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел.: 22-61-02, 8-913-260-6995.

До 9 апреля. Персональная выставка Натальи Дрилёвой «Заколдованный лес». Графика (0+).

11 апреля. 18.00 – открытие выставки Кати Витвиновой и Оли Бересты «Дом душевных историй, или Общежитие № 96» (0+). Картины, лопаты, скворечники, украшения, сюрпризы.

Павильон «Открытое небо», ул. Чернышевского, 55, тел. тел.: 36-92-51, 36-92-50.

Выставка «И дарим женщинам цветы». Живописные натюрморты (0+).

Арт-галерея Щетининых, пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

До 9 апреля. Персональная выставка Андрея Арестова. Живопись (0+).

Театры

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

6 апреля. 18.30 – «Барышня-крестьянка» (12+).

7 апреля. 17.30 – «Танго длиною в жизнь» (16+).

8 апреля. 17.30 – «Последняя любовь» (12+).

11 апреля. 18.30 – «Дорогие мои бандитки» (16+).

12 апреля. 18.30 – «Жанна» (16+).

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

6 апреля. 18.30 – «Амадей» (12+).

7 апреля. 17.00 – «Беда от нежного сердца» (12+).

10 апреля. 18.30 – «Одолжите тенора» (16+).

11 апреля. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

7 апреля. 11.00, 13.00 – «Маша и Медведь» (с 3 лет).

8 апреля. 11.00, 13.00 – «Волк и семеро козлят» (с 3 лет).