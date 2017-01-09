Куда сходить в Барнауле с 9 по 13 января и какие мероприятия посетить?

Ядовитые пауки, отличные фильмы и «Тайны Мальтийского ордена»: как интересно провести эту неделю?

Вот и закончились новогодние праздники, и большая часть россиян вышла на работу. Но это не повод грустить, так как наступившая неделя января будет довольно интересной и насыщенной разными мероприятиями. Куда стоит сходить с 9 по 13 января в Барнауле и что посмотреть, разбирался корреспондент Amic.ru.

Понедельник

В филармонии пройдет органно-вокальный вечер «Тайны Мальтийского ордена», на котором будут исполнены старинные и оперные арии, Ave Maria и неаполитанские песни. Участие в концерте примут лауреат международных конкурсов, знаменитый баритон из Мальты Джозеф Лиа и заслуженный артист России органист Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга.

В программу вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Франца Шуберта и других известных композиторов.

Вторник

В ТРЦ «Арена» проходит интерактивная выставка 3D-картин. Здесь можно стать частью фантастических миров, получить хорошие эмоции и оригинальные фото. Вся дополнительная информация по телефонам: 608-627 и +7 (913) 210-86-27.

Среда

В музее «Город» продолжается выставка «Удивительный мир пауков», которая за последние годы побывала в крупнейших музеях Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта на Майне, Бухареста, Загреба, Таллина и других. Здесь можно увидеть более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова», «Птицеед Голиаф» и «Гигантский скорпион».

Посмотреть фото с экспозиции можно в нашем репортаже: Ужасающе прекрасные: в Барнаул привезли уникальную коллекцию пауков. Фото

Четверг

12 января кинотеатры порадуют любителей хороших фильмов новой картиной Эмира Кустурицы. «По млечному пути» – это красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны. В главных ролях зрители увидят неподражаемую Монику Беллуччи и самого режиссера. Среди других стоящих новинок – мюзикл «Ла-Ла Лэнд», который установил рекорд по количеству полученных статуэток на престижной премии «Золотой глобус».

Погрузиться в мир Америки времен сухого закона можно с новой лентой «Закон ночи» – это криминальный триллер от Бена Аффлека. Пощекотать нервы получится с триллером «Преисподняя», а посмеяться – с комедиями «Почему он?» и «2+1».

Пятница

В драме в пятницу в 18:30 покажут знаменитую бродвейскую историю «Эти свободные бабочки». По сюжету, американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери, встречает «плохую девчонку», уже успевшую выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Зрители узнают, смогут ли они понять друг друга и к чему приведет их случайная встреча.