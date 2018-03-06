Куда сходить в Барнауле со 2 по 8 марта?

Предлагаем традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время со 2 по 8 марта 2018 года.

Музеи

Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58

Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Революция в музейном интерьере», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая», «Тигирекский заповедник – Земля жизни» (все 6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

«Жизнь во имя искусства» (0+). Произведения О. Кипренского, А. Саврасова, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и других художников, приобретенные музеем благодаря искусствоведу Ларисе Снитко. Экскурсии: «История одного шедевра», «Художники новой эпохи», «Чарующий Алтай».

3 марта. 12.00 – «Очарование весны». Мастер-класс по вышивке шелковыми лентами (0+).

4 марта. 12.00 – «Войлочные бусы». Мастер-класс по валянию из шерсти (0+).

Мини-выставка «Детства время золотое» (0+).

«Этой ярмарки краски». Народные промыслы России (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.

Выставка «Индия Святослава Рериха» (0+). Сын знаменитого художника и путешественника Николая Рериха продолжил художественные идеи своего отца.

До 11 марта. Выставка «Высокогорье – живописи чудо…» (0+). Живопись и графика.

3 марта. 15.00 – концерт «Где музыка — там красота» (6+).

17.00 – «Бал в старинной дворянской усадьбе» (0+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.

Выставка «На крыльях вдохновения. Мир скрап-букинга» (0+). Более 70 работ.

До 5 марта. «Магия самоцветов» (0+).

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.

До 4 марта. Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья (0+).

Концерты

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

4 марта. 18.00 – Jesse Jones jr. (саксофон, вокал, США). Трио Асхата Сайфуллина (12+).

5 марта. 18.30 – «Мужской формат» (6+).

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

5, 6 марта. 18.30 – Сергей Зыков (Санкт-Петербург). Оркестр «Сибирь» (6+).

7 марта. 19.000 – «Еще раз о любви» (6+).

Концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66, тел. 8-903-995-29-31.

7 марта. 18.30 – спектакль «Прибайкальская кадриль» (12+). Ведущие артисты новосибирских театров «Красный факел», музыкального театра и городского драматического театра под руководством С. Афанасьева.

Выставки

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.

Выставка «PROобраз» (0+). Учебные работы студентов колледжа АлтГУ, специальность «Дизайн».

Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел.: 22-61-02, 8-913-260-6995.

Выставка Екатерины Ильиных и Марины Аджинян «Слияние» (0+).

Павильон «Открытое небо», ул. Чернышевского, 55, тел. тел.: 36-92-51, 36-92-50.

Выставка «Владимир Раменский. Учитель. Ученики. Коллеги» (0+).

Арт-галерея Щетининых, пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

До 8 марта. Юбилейная персональная выставка Людмилы Никольской (0+). Живопись.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6-г.

Режим работы: среда – воскресенье с 13.00 до 19.00.

До 25 марта. Международная выставка «Алтай – Карибы» (0+). Живопись, графика.

Театры

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

2 марта. 18.30 – «Москва – Петушки» (18+).

3 марта. 17.30 – «Чума на оба ваши дома!» (12+).

4 марта. 17.30 – «Очень простая история» (12+).

6, 7 марта. 17.00 – «Праздник в стиле танго (12+). Спектакль «Танго длиною в жизнь» и вечер танцев.

8 марта. 17.30 – «Два ангела, четыре человека» (16+).

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.

3, 4, 8 марта. 17.00 – премьера «Четыре веера из шкатулки» (6+). По мотивам японских сказок.

6 марта. 18.30 – эскиз спектакля CASH (16+).

7 марта. 18.30 – «Иллюзии» (16+).

Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.

3 марта. 11.00, 13.00 – «Три поросенка» (с 3 лет).

4 марта. 11.00, 13.00 – «Денискины рассказы» (с 5 лет).

Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

2 марта. 18.30 – премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (16+).

3, 4 марта. 17.00 – премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (16+).

6 марта. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).

8 марта. 17.00 – «Летучая мышь» (12+).