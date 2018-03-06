Куда сходить в Барнауле со 2 по 8 марта?
Предлагаем традиционный культурный обзор от «Алтайской правды», в котором можно узнать, где можно интересно и с пользой провести время со 2 по 8 марта 2018 года.
Музеи
Краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58
Выставки: «Художник. Время. Образ», «Алтай – перекресток культур», «Революция в музейном интерьере», «Душа России» (к 80-летию Алтайского края), «Заповедными тропами Алтая», «Тигирекский заповедник – Земля жизни» (все 6+).
Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.
«Жизнь во имя искусства» (0+). Произведения О. Кипренского, А. Саврасова, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и других художников, приобретенные музеем благодаря искусствоведу Ларисе Снитко. Экскурсии: «История одного шедевра», «Художники новой эпохи», «Чарующий Алтай».
3 марта. 12.00 – «Очарование весны». Мастер-класс по вышивке шелковыми лентами (0+).
4 марта. 12.00 – «Войлочные бусы». Мастер-класс по валянию из шерсти (0+).
Мини-выставка «Детства время золотое» (0+).
«Этой ярмарки краски». Народные промыслы России (0+).
Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел.: 50-42-43, 50-14-12.
Выставка «Индия Святослава Рериха» (0+). Сын знаменитого художника и путешественника Николая Рериха продолжил художественные идеи своего отца.
До 11 марта. Выставка «Высокогорье – живописи чудо…» (0+). Живопись и графика.
3 марта. 15.00 – концерт «Где музыка — там красота» (6+).
17.00 – «Бал в старинной дворянской усадьбе» (0+).
Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 63-64-91.
Выставка «На крыльях вдохновения. Мир скрап-букинга» (0+). Более 70 работ.
До 5 марта. «Магия самоцветов» (0+).
Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05.
До 4 марта. Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья (0+).
Концерты
Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.
4 марта. 18.00 – Jesse Jones jr. (саксофон, вокал, США). Трио Асхата Сайфуллина (12+).
5 марта. 18.30 – «Мужской формат» (6+).
Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.
5, 6 марта. 18.30 – Сергей Зыков (Санкт-Петербург). Оркестр «Сибирь» (6+).
7 марта. 19.000 – «Еще раз о любви» (6+).
Концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66, тел. 8-903-995-29-31.
7 марта. 18.30 – спектакль «Прибайкальская кадриль» (12+). Ведущие артисты новосибирских театров «Красный факел», музыкального театра и городского драматического театра под руководством С. Афанасьева.
Выставки
Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а, тел. 36-98-70.
Выставка «PROобраз» (0+). Учебные работы студентов колледжа АлтГУ, специальность «Дизайн».
Арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик), тел.: 22-61-02, 8-913-260-6995.
Выставка Екатерины Ильиных и Марины Аджинян «Слияние» (0+).
Павильон «Открытое небо», ул. Чернышевского, 55, тел. тел.: 36-92-51, 36-92-50.
Выставка «Владимир Раменский. Учитель. Ученики. Коллеги» (0+).
Арт-галерея Щетининых, пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.
До 8 марта. Юбилейная персональная выставка Людмилы Никольской (0+). Живопись.
Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6-г.
Режим работы: среда – воскресенье с 13.00 до 19.00.
До 25 марта. Международная выставка «Алтай – Карибы» (0+). Живопись, графика.
Театры
Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.
2 марта. 18.30 – «Москва – Петушки» (18+).
3 марта. 17.30 – «Чума на оба ваши дома!» (12+).
4 марта. 17.30 – «Очень простая история» (12+).
6, 7 марта. 17.00 – «Праздник в стиле танго (12+). Спектакль «Танго длиною в жизнь» и вечер танцев.
8 марта. 17.30 – «Два ангела, четыре человека» (16+).
Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04.
3, 4, 8 марта. 17.00 – премьера «Четыре веера из шкатулки» (6+). По мотивам японских сказок.
6 марта. 18.30 – эскиз спектакля CASH (16+).
7 марта. 18.30 – «Иллюзии» (16+).
Театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90.
3 марта. 11.00, 13.00 – «Три поросенка» (с 3 лет).
4 марта. 11.00, 13.00 – «Денискины рассказы» (с 5 лет).
Театр музыкальной комедии, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.
2 марта. 18.30 – премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (16+).
3, 4 марта. 17.00 – премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (16+).
6 марта. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).
8 марта. 17.00 – «Летучая мышь» (12+).
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий