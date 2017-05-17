Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

Александр
Автор: Александр Май 17, 2017 20:45

Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

Концерт Басты, театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова и другие развлечения недели
Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

Что интересного подготовила новая рабочая неделя барнаульцам и какие культурные мероприятия стоит посетить, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

Начать рабочую неделю стоит с просмотра театрально-музыкального перфоманса «Беспокойный день», который состоится в 19:00 в антикафе «Три Кита». Зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Как рассказали организаторы мероприятия, каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика »Мастер и Маргарита». Участие в перфомансе примут артисты театра драмы и Молодежного театра Алтая Александр Савин, Вячеслав Высоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин. Подробности о постановке «Беспокойный день» можно узнать в сообществе мероприятия.

Вторник

Куда в Барнауле сходить и в чем принять участие с 15 по 19 мая?

В филармонии пройдет концерт Kenny «Blues Boss» Wayne, который объехал с концертами всю Америку от Техаса до Гавайских островов и гастролировал в Европе. Начнется мероприятие в 19:00, компанию знаменитому музыканту-пианисту составят гитарист Хосе Луис Пардо, басист Евгений Колини и ударник Дмитрий Швецов.

Среда

В Молодежном театре Алтая покажут трагикомедию «Обыкновенное чудо», над которой работал московский артист и режиссер Иван Стебунов. Начало в 18:30.

Четверг

Среди киноновинок четверга обязательным к просмотру можно назвать фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет». В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – «Охотник с Уолл-стрит», а детям покажут «Трио в перьях».

В Молодежном театре Алтая покажут спектакль новосибирского режиссера Анны Зиновьевой «Бог резни». Начало в 18:30. На сцену выйдут такие известные барнаульские артисты, как Галина Чумакова, Анатолий Кошкарев, Виктор Синицин, Юлия Юрьева, Светлана Лепихина и Евгений Любицкий.

Пятница

В МТА пройдет лирическая драма от начинающего режиссера Алексея Бурдыко «Валентин и Валентина». Начнется спектакль в 18:30. А во Дворце зрелищ и спорта перед барнаульцами выступит известный музыкант Баста.

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Автор: Александр Май 17, 2017 20:45
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