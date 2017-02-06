Куда в Барнауле сходить с 6 по 10 февраля и где приятно провести вечер?

Загадочные вечеринки, спектакли о современных отношениях, фильм о мазохистах и другие развлечения недели



Наступила новая рабочая неделя. Как ее провести, куда сходить и что такого интересного для себя запланировать, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Неделю можно открыть концертом симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, который выступит под руководством дипломанта театральной премии «Золотая маска» дирижера Дмитрия Лузина. Вместе с музыкантами на сцену выйдет солист – лауреат международных конкурсов Владислав Косарев, баритон из Москвы.

В программе концерта прозвучит классика эстрады XX века – произведения из репертуара Элвиса Пресли, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Энди Уильямса, а также Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля и Георга Отса.

Вторник

Любите группу «КИНО»? Отправляйтесь на концерт в бар «Джем». Здесь будет исполнено не менее 20 кавер-версий песен этих музыкантов. Участие примут музыканты из New Zero и Максим Кретов, а вести мероприятие будет Артем Кирщина. Сбор гостей в 20:00.

Среда

Среди рабочей недели стоит сходить в театр: в МТА можно посмотреть актуальную комедию о современных людях и их отношениях «Бог Резни», в драме покажут советскую классику – спектакль «Квадратура круга», на малой сцене музкомедии пройдет водевиль «Две свадьбы».

Четверг

На большом экране появится «Обитель зла: Последняя глава» с Миллой Йовович и эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее». Тем, кто смотрел первую часть, скажем сразу, что Анастейша столкнется с противостоянием гневу и зависти тех женщин, что были с ее экстравагантным возлюбленным до нее. Кроме того, в кино будут показывать фэнтези «Великая стена», «Лего Фильм: Бэтмен» и боевик «Джон Уик 2».

В Молодежном театре Алтая 9 февраля пройдет показ литературного спектакля по рассказам Василия Шукшина «Охота жить».

Пятница

Отвлечься от проблем и отдохнуть можно будет на спектакле «Сон в летнюю ночь», который пройдет в театре драмы, или на «Юнона и Авось» в музкомедии. А подумать над серьезным получится на воспоминании о счастье по произведению Эдварда Радзинского «Еще раз про любовь».

Для любителей более динамичного отдыха в баре «Брусника» пройдет вечеринка Limb, по информации организаторов, за диджейским пультом будет heavylungs – участник американской команды DEATHNMUSIC. В Баре XXXX пройдет загадочное мероприятие под названием Secret Party.