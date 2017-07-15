Культовая группа «Руки вверх» выступит в Алтайском крае 15 июля

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 05:45

Культовая группа «Руки вверх» выступит в Алтайском крае 15 июля

Культовая группа "Руки вверх" выступит в Алтайском крае 15 июля

Поп-коллектив порадует жителей Заринска в рамках празднования Дня города

Жители Алтайского края смогут послушать хиты культовой в нашей стране группы «Руки вверх», которая выступит 15 июля на Дне города в Заринске.

Напомним, что традиционно этот праздник отмечается в Заринске одновременно с Днем металлурга. Кроме «Руки вверх» в город приедут Владимир Кузьмин и ансамбль «Лейся песня».

Отметим, что День города в Заринске в последние годы отмечается очень широко. Например, в 2016-м главной звездой праздника стал Дима Билан, устроивший настоящий фурор.

Также перед заринчанами выступил Игорь Саруханов.
 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии