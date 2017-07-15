Культовая группа «Руки вверх» выступит в Алтайском крае 15 июля

Поп-коллектив порадует жителей Заринска в рамках празднования Дня города

Жители Алтайского края смогут послушать хиты культовой в нашей стране группы «Руки вверх», которая выступит 15 июля на Дне города в Заринске.

Напомним, что традиционно этот праздник отмечается в Заринске одновременно с Днем металлурга. Кроме «Руки вверх» в город приедут Владимир Кузьмин и ансамбль «Лейся песня».

Отметим, что День города в Заринске в последние годы отмечается очень широко. Например, в 2016-м главной звездой праздника стал Дима Билан, устроивший настоящий фурор.

Также перед заринчанами выступил Игорь Саруханов.

