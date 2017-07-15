Культовая группа «Руки вверх» выступит в Алтайском крае 15 июля

Поп-коллектив порадует жителей Заринска в рамках празднования Дня города
Жители Алтайского края смогут послушать хиты культовой в нашей стране группы «Руки вверх», которая выступит 15 июля на Дне города в Заринске.
Напомним, что традиционно этот праздник отмечается в Заринске одновременно с Днем металлурга. Кроме «Руки вверх» в город приедут Владимир Кузьмин и ансамбль «Лейся песня».
Отметим, что День города в Заринске в последние годы отмечается очень широко. Например, в 2016-м главной звездой праздника стал Дима Билан, устроивший настоящий фурор.
Также перед заринчанами выступил Игорь Саруханов.
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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