Культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске по программе 85х85

mavit
Автор: mavit Май 29, 2018 11:46

Культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске по программе 85х85

Культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске по программе 85х85

Жители Новоалтайска попросили, чтобы в губернаторскую программу 85х85 включили возведение культурно-спортивного комплекса в старейшей части города – Белоярском районе.

Для нового объекта уже разработали проектно-сметную документацию, готово заключение государственной экспертизы, сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края.

У здания будет два этажа, оно займет площадь в 2 тыс. кв. м. Зрительный зал будет рассчитан на 225 мест. Запроектированы артистические, спортивный и тренажерный залы, библиотека, комната для индивидуальных занятий, помещения для занятий оркестра, хореографией, раздевальные с душевыми и санузлами. Начать строительство планируют в 2019 году.

Ранее «Алтайская правда» сообщала о планах по строительству культурно-спортивного центра в селе Шелаболиха.

Фото: управление по культуре и архивному делу Алтайского края.

 

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mavit
Автор: mavit Май 29, 2018 11:46
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  • Саша

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