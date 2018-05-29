Культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске по программе 85х85

Жители Новоалтайска попросили, чтобы в губернаторскую программу 85х85 включили возведение культурно-спортивного комплекса в старейшей части города – Белоярском районе.
Для нового объекта уже разработали проектно-сметную документацию, готово заключение государственной экспертизы, сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края.
У здания будет два этажа, оно займет площадь в 2 тыс. кв. м. Зрительный зал будет рассчитан на 225 мест. Запроектированы артистические, спортивный и тренажерный залы, библиотека, комната для индивидуальных занятий, помещения для занятий оркестра, хореографией, раздевальные с душевыми и санузлами. Начать строительство планируют в 2019 году.
Ранее «Алтайская правда» сообщала о планах по строительству культурно-спортивного центра в селе Шелаболиха.
Фото: управление по культуре и архивному делу Алтайского края.
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