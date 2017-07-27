Лауреатов театральной премии Золотухина 2017 года назвали в Алтайском крае
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Карлин
Имена лауреатов премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства назвали в Барнауле. Как сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин.
Так, на основании решения специальной комиссии по 50 тысяч рублей получат в этом году артист МТА Евгений Быков, артистка театра кукол «Сказка» Анна Кознова, артист музкомедии Михаил Лямин и артист театра драмы Дмитрий Чижук.
Помимо этого, премию в 15 тысяч рублей получат студенты АлтГАКИ Дарья Винс, Михаил Жиленков и Анастасия Макарова.
Премию имени Валерия Золотухина в Алтайском крае стали вручать, начиная с 2014 года, в память о выдающемся земляке. Молодые актеры, режиссеры и сценаристы алтайских театров в качестве поддержки властей получают по 50 тысяч рублей. Каждый год премию присуждают четырем деятелям культуры. Трое студентов театральных курсов получают по 15 тысяч рублей.
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