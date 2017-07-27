Лауреатов театральной премии Золотухина 2017 года назвали в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 19:45

Лауреатов театральной премии Золотухина 2017 года назвали в Алтайском крае

Лауреатов театральной премии Золотухина 2017 года назвали в Алтайском крае

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Карлин

Имена лауреатов премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства назвали в Барнауле. Как сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин.

Так, на основании решения специальной комиссии по 50 тысяч рублей получат в этом году артист МТА Евгений Быков, артистка театра кукол «Сказка» Анна Кознова, артист музкомедии Михаил Лямин и артист театра драмы Дмитрий Чижук.

Помимо этого, премию в 15 тысяч рублей получат студенты АлтГАКИ Дарья Винс, Михаил Жиленков и Анастасия Макарова.

Премию имени Валерия Золотухина в Алтайском крае стали вручать, начиная с 2014 года, в память о выдающемся земляке. Молодые актеры, режиссеры и сценаристы алтайских театров в качестве поддержки властей получают по 50 тысяч рублей. Каждый год премию присуждают четырем деятелям культуры. Трое студентов театральных курсов получают по 15 тысяч рублей.

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Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 19:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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