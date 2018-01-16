«Лебединым озером» и «Золушкой» поздравят жительниц Барнаула с 8 марта

Труппа классического русского балета выступит в Барнауле с двумя постановками в Международный женский день, 8 марта. Они покажут «Лебединое озеро» и «Золушку».

Балет в двух действиях по сказке Шарля Перро «Золушка» продлится два часа с одним антрактом. Музыка Сергея Прокофьева, хореография Хасана Усманова, сообщают в концертно-театральном агентстве «Лига-Арт».

Идея балета-феерии родилась у Прокофьева зимой 1940 года. На какое-то время композитора от создания партитуры отвлекла война. Тем не менее, в 1943 году, когда эвакуировали Кировский театр, «Золушка» была завершена.

«Лебединое озеро» исполнят под знаменитую музыку Чайковского, хореография Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова. Главные партии исполнят Прима-Балерина, заслуженная артистка России Наталья Кунгурцева, лауреат международных конкурсов Александр Бутримович.