Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники

mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 11:45

Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники

Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники
Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники

Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники

Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники

Конкурс на лучшую фигуру изо льда провела администрация Барнаула. Участвовали в нем скульпторы, представившие свои работы на территории праздничного городка на площади Сахарова. Всего было 10 претендентов.

Все авторы-участники вырезали ледяные скульптуры на заданные темы: Новый год и Рождество, Год экологии, Год желтой собаки, образы героев или сюжетов по мотивам сказок и мультфильмов, рассказали в пресс-службе городской администрации. При оценке учитывались глубина раскрытия темы, художественная выразительность скульптур, чистота обработки материала, сложность исполнения и новаторство.

В итоге лучшей ледяной фигурой 2017 года, по мнению жюри, стала скульптура «Ассоль» Евгения Павлова. Второе место отдали Ивану Мозговому с композицией «Краденое солнце», на третьем месте – работа Алексея Потапова «Лебединое озеро». Четвертое призовое место досталось Виктору Каракчееву и его «Богатырю», пятое — Алексею Глубоковскому с фигурой «Хранитель леса».

Также в конкурсе приняли участие скульпторы: Михаил Голев, Анатолий Еремин, Сергей Еремин, Владимир Казаченко, Александр Сироткин. Они создали композиции «Волшебник», «Символ года – рыжая собака», «Дед Мороз», «Джин – исполнитель желаний» и «Емеля».

Фото: barnaul.org

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mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 11:45
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