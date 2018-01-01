Ледяное волшебство: какие персонажи встретят жителей Барнаула в праздники





Конкурс на лучшую фигуру изо льда провела администрация Барнаула. Участвовали в нем скульпторы, представившие свои работы на территории праздничного городка на площади Сахарова. Всего было 10 претендентов.

Все авторы-участники вырезали ледяные скульптуры на заданные темы: Новый год и Рождество, Год экологии, Год желтой собаки, образы героев или сюжетов по мотивам сказок и мультфильмов, рассказали в пресс-службе городской администрации. При оценке учитывались глубина раскрытия темы, художественная выразительность скульптур, чистота обработки материала, сложность исполнения и новаторство.

В итоге лучшей ледяной фигурой 2017 года, по мнению жюри, стала скульптура «Ассоль» Евгения Павлова. Второе место отдали Ивану Мозговому с композицией «Краденое солнце», на третьем месте – работа Алексея Потапова «Лебединое озеро». Четвертое призовое место досталось Виктору Каракчееву и его «Богатырю», пятое — Алексею Глубоковскому с фигурой «Хранитель леса».

Также в конкурсе приняли участие скульпторы: Михаил Голев, Анатолий Еремин, Сергей Еремин, Владимир Казаченко, Александр Сироткин. Они создали композиции «Волшебник», «Символ года – рыжая собака», «Дед Мороз», «Джин – исполнитель желаний» и «Емеля».

Фото: barnaul.org