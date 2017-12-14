«Легенда о Коловрате». Фильм, доказывающий, что один в поле – воин

Отечественный фильм «Легенда о Коловрате» стартовал на экранах страны неделю назад. В ноябре картину особенно активно рекламировали на телеканале «Россия-1». Зачастую бывает так: чем ярче анонс, тем скучнее кино. Но не в этот раз! Работа режиссера Ивана Шурховецкого покорила сердца зрителей.

События происходили в XIII веке. В то время Русь была раздроблена и готова упасть на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Никто не мешал захватчикам испепелять города, заливать наши земли кровью. И вот один воин бросает им вызов. Речь идет о молодом рязанском витязе Евпатии Коловрате. Он возглавляет отряд смельчаков и мечтает отомстить за погибших жену, детей и, конечно, за Родину.

Возможно, многие историки обрушаться на фильм с волной критики (мол, князей не так звали или рост у богатырей не тот), однако создатели картины изначально не претендовали на полную достоверность фактов. Это фэнтези и боевик одновременно. Главное, показать несломленный дух русского народа, стремление к победе и свободе. Боевое настроение уже в начале фильма задает эпизод, где Евпатий смотрит в глаза кровожадному Батыю и произносит фразу: «Наше станет вашим, если нас не станет». Эти слова приводят в ярость хана, и он убивает рязанцев.

Авторы картины наглядно демонстрируют, насколько сложно объединить русских людей. К сожалению, соседские княжества, пока еще не разворованные и не уничтоженные монголо-татарами, отказались протянуть руку помощи рязанскому витязю. Евпатий с двадцатью соратниками вынужден принять неравный бой. В воздухе появляются тучи стрел, летят горящие камни … Батальные сцены впечатляют своим размахом. На защиту русских воинов встает сама матушка-природа: снежные бури заставляют врагов отступить, в нужный момент из леса выходит огромный бурый медведь и спасает Коловрата от недругов. Отечественные критики даже сравнивают легенду с известным фильмом «Властелин колец» в плане полного погружения в события и придания особенной атмосферы.

Кстати, в картине используется много спецэффектов. Авторы утверждают, что для ее создания был построен один из самых больших съёмочных павильонов в Европе. Там нашлось место и для конюшен. Ведь в некоторых эпизодах одновременно использовали по семь десятков лошадей.

Художники отлично поработали над костюмами героев. Наряды выглядели реалистично, в соответствии с исторической эпохой. Особенно интересно на большом экране разглядывать Батыя: ярко подведенные глаза, соответствующая прическа, халаты из легких тканей, вышитые золотыми нитями. Поражает и то, насколько хорошо актер Александр Цой на протяжении всей картины говорит на монгольском. Позже Александр признался журналистам, что учил язык больше месяца. Главного героя – рязанского витязя Коловрата в фильме сыграл Илья Малаков. Так как о Евпатии в истории практически ничего не известно, поиск образа стал настоящим испытанием. На экране мы видим знакомых и любимых артистов: Алексея Серебрякова, Александра Ильина, Андрея Бурковского, Тимофея Трибунцева, Виктора Проскурина, Игоря Савочкина. Их герои демонстрируют настоящую сплоченность. Не теряют чувства юмора даже когда зимние ночи приходится проводить среди снегов. И даже в последние минуты жизни мечтают о ясном небе над головой и счастливой свободной жизни русского народа.

Последним в бою пал Коловрат. Он все-таки остался непобежденным. Зато с помощью смекалки в прямом смысле слова перед всем татаро-монгольским войском заставил склониться Батыя. Евпатий уронил на снег сверток с грамотой хана, врученной рязанскому витязю в начале фильма. Когда предводитель вражеского войска наклонился, чтобы забрать вещь, русский воин сказал: «Вот ты уже встал на одно колено». Последние минуты фильма воодушевляют и предвещает начало конца татаро-монгольского ига.

Мы так любим американские блокбастеры, где Вин Дизель, Арнольд Шварценеггер или Джеки Чан одновременно сражаются с десятками бандитов и выходят победителями из разных ситуаций. «Легенда о Коловрате» — это тоже своеобразный боевик, где добро в итоге побеждает зло. Пусть физические возможности героев преувеличены, зато картина позволяет гордиться нашими предками, нашей историей, напоминает, какой ценой давалась свобода в разные периоды времени.

Радует, что в последние годы в России снимают картины, заряжающие духом патриотизма. В ближайшие месяцы в прокат выйдут еще два отечественных жизнеутверждающих фильма, основанных на реальных событиях: «Тренер» — о футболисте национальной сборной, который стал тренером и вывел команду на мировой уровень, и «Движение вверх» — о выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.