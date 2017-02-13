Легендарный джазовый исполнитель Эл Джерро скончался в США

Музыкант скончался в больнице в окружении близких

Американский джазовый музыкант и певец, семикратный обладатель премий «Грэмми» Эл Джерро скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение менеджера исполнителя Джо Гордона.

По его словам, музыкант ушел из жизни утром в воскресенье, 12 февраля, в 5:30 по местному времени. Менеджер отметил, что Джерро скончался в окружении близких в больнице, куда его недавно поместили.

В заявлении не сказано, что стало причиной смерти джазмена, однако портал TMZ отмечает, что в последние годы Джерро страдал от проблем с дыханием, кроме того, у него было больное сердце. Несколько дней назад представители музыканта заявили, что ему придется отказаться от концертов и гастролей из-за истощения.

Агентство отмечает, что Джерро прославился умением петь разными тембрами голоса и способностью к импровизации. Дискография джазмена насчитывает 20 альбомов. Он единственный певец, который получил «Грэмми» в трех разных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году на голливудской «Аллее славы» появилась звезда Джерро.