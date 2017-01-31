«Легкий, красивый и одухотворенный»: что говорят россияне о «Ла-Ла Ленде»

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 09:45

«Легкий, красивый и одухотворенный»: что говорят россияне о «Ла-Ла Ленде»

"Легкий, красивый и одухотворенный": что говорят россияне о "Ла-Ла Ленде"

Несколько мнений людей, уже посмотревших фильм

Картина Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» вышла в прокат 12 января. Лента получила 14 номинаций на премию «Оскар». По этому показателю картина занимает первое место наряду с «Титаником» и «Все о Еве». Многие полагают, что именно эта картина станет триумфатором предстоящей церемонии. О том, почему так происходит,  мы писали в нашем материале «Ла-Ла Трамп»</strong>. Сейчас же предлагаем вам мнения зрителей о фильме, собранные в социальных сетях.

 

 

 

 

 

 

 

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 09:45
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