Леонардо Ди Каприо передал статуэтку «Оскар» следствию

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 01:45

Леонардо Ди Каприо передал статуэтку «Оскар» следствию

Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар" следствию

Ранее эту статуэтку Ди Каприо подарила компания за работу в фильме «Волк с Уолл-cтрит»

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал следствию статуэтку «Оскар», которая досталась ранее Марлону Брандо. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Отметим, что сейчас следователи ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Летом прошлого года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средств из малайзийского фонда на съемку фильма «Волк с Уолл-cтрит».

Отметим, что Ди Каприо помогал следствию и отдал все подарки, которые достались ему за эту роль. Как раз статуэтка «Оскар» Марлона Брандо ему досталась как подарок за роль в фильме «Волк с Уолл-cтрит».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии