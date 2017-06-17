Леонардо Ди Каприо передал статуэтку «Оскар» следствию

Ранее эту статуэтку Ди Каприо подарила компания за работу в фильме «Волк с Уолл-cтрит»

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал следствию статуэтку «Оскар», которая досталась ранее Марлону Брандо. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Отметим, что сейчас следователи ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Летом прошлого года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средств из малайзийского фонда на съемку фильма «Волк с Уолл-cтрит».

Отметим, что Ди Каприо помогал следствию и отдал все подарки, которые достались ему за эту роль. Как раз статуэтка «Оскар» Марлона Брандо ему досталась как подарок за роль в фильме «Волк с Уолл-cтрит».