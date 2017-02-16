«Лев» с Николь Кидман, «Патерсон» и китайский блокбастер: премьеры недели

"Патерсон" и китайский блокбастер: премьеры недели » />

Рассказываем, на что сходить в кинотеатры на этой неделе

На этой неделе в кино выходит сразу несколько картин, которые поучаствуют в распределении статуэток «Оскара» на ближайшей церемонии. Прежде всего, это гей-драма «Лунный свет» и «Лев» с Николь Кидман. Также в кинотеатрах выйдет китайский блокбастер Чжана Имоу — великого режиссера, ставившего церемонию открытия и закрытия Олимпиады в Пекине, а также очаровательный «Патерсон» Джима Джармуша, которого не увидят барнаульцы.

«Патерсон»

Режиссер – Джим Джармуш

В ролях: Адам Драйвер

Выдающийся представитель независимого американского кино возвращается, возможно, с самым лучшим своим фильмом в карьере. «Патерсон» — один из фаворитов критиков прошлогоднего Каннского кинофестиваля, несправедливо оставленный жюри без призов. Спустя почти год после премьеры лента добралась до российского проката, но в Барнауле ее не покажут. Впрочем, предыдущий фильм Джармуша «Выживут только любовники» демонстрировался в барнаульских залах. «Патерсон» — история водителя в маленьком американском городке, который в свободное от работы время сочиняет стихи. В главной роли здесь можно увидеть восходящую звезду Адама Драйвера, игравшего злодея в новых «Звездных войнах» и в «Молчании» Мартина Скорсезе. В общем, барнаульцам остается только ждать фильма в легальном доступе в интернете.

«Лев»

Режиссер — Гарт Дэвис

В ролях: Николь Кидман, Дев Патель, Руни Мара

Австралийская картина, которая претендует на шесть статуэток «Оскара», в том числе за лучших актеров и лучший фильм. По сюжету, мальчик из трущоб Индии Сару потерялся в возрасте 5 лет. Его случайно усыновила семья из Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью. Самое интересное в этом, что приемную мать играет великая актриса Николь Кидман, а главного героя — звезда «Миллионера из трущоб» Дэв Патель. Своих биологических родственников он пытается найти с помощью Google Earth. В общем, традиционная и необычная картина, сделанная в лучших традициях «оскаровских» фильмов. В Барнауле фильм не покажут.

«Великая стена»

Режиссер — Чжан Имоу

В ролях: Мэтт Дэймон, Уилльям Дефо

А вот этот дорогостоящий (самый) китайский блокбастер довольно широко будет идти в наших кинотеатрах. Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные её защитники. Если вторжение не остановить, мир будет уничтожен.

Классик мирового кино, обладатель нескольких «Оскаров», «Золотых медведей» и «Золотых львов» и просто великий человек Чжан Имоу снял откровенно глупый и бессмысленный фильм о том, как два европейца помогают китайской армии сражаться и оберегать Великую стену от нашествия каких-то монстров. Оторваться от этого невозможно. Бегом смотреть.

«Лунный свет»

Режиссер — Барри Дженкинс

В ролях: Махаршала Али

Единственный проект, который может потягаться с «Ла-Ла Лендом» в категории «Лучший фильм». А шансов у этой интересной работы довольно много. Невероятная история чернокожего мальчика-гея, вынужденного продавать наркотики в Майами, уже вызвала фурор среди американских критиков. В России лента выйдет в довольно ограниченный прокат.

«Красная черепаха»

Режиссер — Майкл Дадок де Уит

Главное событие недели для барнаульцев. Необычный мультфильм, сделанный голландским художником на студии Ghibli под руководством великого Хаяо Миядзаки. «Красная черепаха» — история о том, как мужчина попадает на необитаемый остров и пытается выбраться. Однако уплыть ему не дает красная черепаха.