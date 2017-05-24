Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка

Аукцион пройдет 27 мая. Предварительная оценка – от 2 до 3,5 миллионов долларов
Личный самолет Lockheed Jetstar певца Элвиса Пресли продадут на аукционе 27 мая. Предварительная оценка транспортного средства составляет от 2 до 3,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Издание пишет, что год выпуска самолета — 1962. Внутри все отделано по желанию Пресли: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.
Сейчас у транспортного средства имеются не все двигатели. Новому хозяину придется реставрировать покупку. Почти 30 лет самолет не летал. Он хранится на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.
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