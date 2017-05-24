Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 20:45

Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка

Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка

Аукцион пройдет 27 мая. Предварительная оценка – от 2 до 3,5 миллионов долларов

Личный самолет Lockheed Jetstar певца Элвиса Пресли продадут на аукционе 27 мая. Предварительная оценка транспортного средства составляет от 2 до 3,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что год выпуска самолета — 1962. Внутри все отделано по желанию Пресли: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.

Сейчас у транспортного средства имеются не все двигатели. Новому хозяину придется реставрировать покупку. Почти 30 лет самолет не летал. Он хранится на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 20:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии