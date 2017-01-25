Лига «КВН-Алтай» 25 февраля начнет новый сезон фестивалем

В этом сезоне лигу ждет серьезное обновление

Новый сезон официальной региональной Лиги «КВН-Алтай» стартует 25 февраля. Традиционно команды выступят на специальном фестивале, где будет решено, какие коллективы смогут пройти в сезон для борьбы за чемпионский титул.

Игра состоится в ДК «Сибэнергомаш», начало в 18.00. Отметим, что в этом сезоне Лигу ждет серьезное обновление. Ряд известных коллективов — «Невпопад», «Город грез» — взяли паузу в карьере. Кроме того, одна из самых ярких барнаульских команд «Первый космонавт», становившаяся чемпионом в 2015 году, также закончила свое выступление после фестиваля в Сочи.

Ранее восемь команд, представляющих Лигу, отправились на XXVIII Международный зимний фестиваль «КиВиН 2017», который проходил в Сочи с 10 по 23 января. Правда, ни один из коллективов не прошел во второй тур, чтобы претендовать на участие в элитной Лиге. В прошлом году, например, «Первый космонавт» дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы «Невпопад», «Первый космонавт», а также «КузГТУ» и «Сборная НГУ», представляющие Лигу «КВН-Алтай», получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге «Сибирь» или «Азия».

Кроме того, по итогам фестиваля стало известно, что Лига «КВН-Алтай» подтвердила статус официальной Лиги клуба. Это дает командам привилегии для отбора на Сочинском фестивале.

Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.