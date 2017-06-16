Литературный фестиваль Роберта Рождественского стартовал в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 11:45

Литературный фестиваль Роберта Рождественского стартовал в Барнауле

Литературный фестиваль Роберта Рождественского стартовал в Барнауле

Молодые писатели съехались в Алтайский край

Межрегиональный фестиваль молодых литераторов, приуроченный к юбилею Роберта Рождественского, стартовал в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова.

Для проведения мастер-классов на Алтай приехали гости из разных регионов России: Алексей Шорохов, поэт, публицист, арт-критик из Москвы; Нина Ягодинцева, поэт, кандидат культурологии, автор учебников поэтики из Челябинска; Алексей Портнов, руководитель “редакции Елены Шубиной” из Москвы. Они будут вести работу вместе с алтайскими писателями Анатолием Кирилиным и Владимиром Коржовым.

Мастер-классы разделены на секции поэзии и прозы. В этом году количество участников увеличилось по сравнению с прошлыми годами, в секцию поэзии пришло в три раза больше стихотворений, а рукописей в секции прозы стало больше вдвое.

Работа литераторов с молодыми писателями продлится до 16 июня. В этот же день в ГМИЛИКе в 15:00 пройдет открытие краевого литературного фестиваля Роберта Рождественского, основные мероприятия которого состоятся в селе Косиха 17 июня.

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Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 11:45
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