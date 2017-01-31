Логотипом «Евровидения-2017» будут украинские бусы

Celebrate Diversity – главный лозунг конкурса этого года

Украина представила логотип песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в этой стране весной. В нынешнем году на логотипе изображены украинские бусы. Также готов и лозунг – Celebrate Diversity, который переводится как «Уважать разнообразие». Об этом пишет «Коммерсант».

Организаторы считают, что лозунг хорошо дополняет новый логотип конкурса – бусы. Украшение состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.

Напомним, в прошлом году Украина заняла первое место в этом конкурсе, поэтому в 2017 году он проходит на Украине. Ранее СМИ писали, что из-за проблем с организацией конкурса «Евровидение-2017» может быть перенесено из Киева в Москву.