«Лучше быть угрюмым мечтателем»: дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 11:45

«Лучше быть угрюмым мечтателем»: дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна

"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна

Портал Amic.ru в 50-летний юбилей лидера Nirvana предлагает подборку афоризмов великого музыканта

Лидер и основатель легендарной группы Nirvana Курт Кобейн 20 февраля 2017 года отметил бы свой полувековой юбилей.

Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.

Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.

Портал Amic.ru, не забывая вклад Кобейна в мировую культуру, предлагает своим читателям подборку наиболее ярких фраз музыканта:

  • Я не могу говорить, я могу только чувствовать;
  • Пусть уж меня ненавидят за то, что я есть, чем любят за то, чем я не являюсь;
  • Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком;
  • Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция;
  • Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми;
  • Я не гомосексуал, хотя я хотел бы им быть лишь для того, чтобы раздражать гомофобов;
  • Довольно смешно в 40 лет делать то, что мы вытворяем на сцене сейчас. Вот почему я хочу завязать с карьерой, пока не стало слишком поздно;
  • Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет;
  • Быть первым — это все равно что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад;
  • Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось;
  • Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы;
  • Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.
     

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 11:45
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