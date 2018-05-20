Лучшие фильмы 2018 года

У каждого из нас есть любимые фильмы, которые мы выбираем посмотреть всякий раз.

Однако любителям новых впечатлений часто хочется увидеть то, чего они раньше не видели, или же посмотреть совсем новые, недавно вышедшие в свет кинокартины – перейдя по ссылке https://zagonka.ru/nav/filmy/god-2018/, можно получить информацию о фильмах не позднее 2018 года. Оригинальный сценарий, талантливые актеры, завораживающие своей игрой, интересный сюжет никого не оставят равнодушным. Благодаря инновационным технологиям, мы можем смотреть новейшие фильмы в режиме онлайн в удобное для нас время. В данной статье мы расскажем о некоторых фильмах, выпущенных в этом году. Первому игроку приготовиться Наступил 2044 год, и мир погрузился в руины. Такое кризисное состояние отразилось не только на экономике, но и на психологическом состоянии людей. Чтобы хоть как-то отвлечься от существующих проблем, люди стали играть в виртуальные игры, среди которых особой популярностью стала пользоваться игра под названием «ОАЗИС». Автор данной игры подарил возможность игроку, прошедшему все ее лабиринты, стать счастливым обладателем ключей, которые откроют доступ к несусветному богатству. Узнайте, кому же достанутся эти миллионы! Пятьдесят оттенков свободы В данном фильме повествуется о новоиспеченной семейной паре, вернувшейся из свадебного путешествия. Молодая жена наслаждается дорогими презентами и сюрпризами (в ее честь переименовали издательство), и вдруг ей становится известно о том, что у них родится малыш, а отношения с его бывшей пассией, увы, не закончены. Но на этом все неприятности не заканчиваются. Один человек мстит ее мужу за свое увольнение, в результате чего сестра мужа исчезает. Чем же закончится эта история – узнайте, посмотрев данный фильм. Тихоокеанский рубеж 2 Данная картина рассказывает о послевоенных событиях (десять лет назад шла война с монстрами, которых победили роботы, управляемые людьми). Мирное время длилось недолго. Снова началась война. Потомок героя, погибшего в одном из сражений с монстрами, может спасти человечество от неминуемой гибели. Ему помогают люди, жаждущие мести за погибших на поле битвы героев. Эти и многие другие фильмы представлены в отличном качестве, что позволяет получить от просмотра невероятное удовольствие.