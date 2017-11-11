Лучшие фильмы: где посмотреть?

Сейчас появляется на экранах множество плохих картин. Хочется посмотреть что-то, что западет в душу. Что-то, что заставит думать и анализировать увиденное.

На сайте http://www.tvcok.ru/video/popular/ можно найти самые хорошие фильмы.

Так что за картины входят в список лучших? Разберем некоторые из них. С остальными придется познакомиться самостоятельно, пройдя по вышеуказанному ресурсу.

Побег из Шоушенка

Энди Дюфрейм обвиняется в ужасном преступлении. Его приговаривают к пожизненному заключению за то, чего он не совершал.

Естественно парень верит в то, что справедливость восторжествует. Однако никто даже не собирается пересматривать его дело.

Энди решает, что сбежит из тюрьмы. На его стороне справедливость. Плюс ему помогают местные бандиты.

Сбегать из Шоушенка не удавалось никому. Сможет ли герой стать первым? Разрушит ли несправедливую систему и вернуться на свободу?

Зеленая миля

Увлекательный фильм о тюремщике, который часто привязывается к заключенным. Его жизнь резко меняется после того, как в тюрьму попадает огромный черный парень. Он обвиняется в убийстве маленькой девочки. Неизвестно, справедливо ли обвинение. Однако факт остается фактом – парень обладает необычными целебными свойствами. Возникает вопрос – заслуживает ли смертной казни необычный лекарь? Не будет ли его убийство новым распятием Иисуса Христа?

Картина поражает своей глубиной и событийностью. Много произойдет всего интересного, что нельзя не запомнить.

Терминатор 2: Судный день

Джон Конор, маленький мальчик, встречает опасного робота из будущего. Он защищает парня, так как тот избранный. Именно он сможет истребить все взбунтовавшиеся машины, стремящиеся к истреблению всего человечества.

Вдвоем с терминатором, ребята будут бороться Т-24. У него другая цель, убить Конора, чтобы роботы одержали верх.

Каким в итоге будет будущее? Ярким и светлым или мрачным и жутким?

Иван Васильевич меняет профессию

Одна из лучших советских комедий. В ней качественный юмор, замечательная музыка и колоритные персонажи.

Главный герой изобретает машину времени. Запустив её, он перемещает в наше время Ивана Грозного. Это приводит к тому, что начинается цепь забавных и необычных событий.

Вернуть Грозного в прошлое герой не может из-за поломки аппарата. В прошлом же люди не могут без своего правителя и его законов.

К чему приведут махинации со временем в итоге?

Назад в будущее

Марти учится в школе. Он живет типичной жизнью: играет на гитаре, катается на скейте, общается с родителями.

Его друг, безумный профессор, создает машину времени. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы спасти будущее.

Вернуться назад будет трудно из-за поломки в двигателе. Кроме того, Марти чуть не разрушил брак своих близких. Это может привести к его исчезновению с этого света.

Так чем же закончится это невероятное путешествие? Вернутся ли ребята назад в будущее?

1+1

Дрисс живет в черном квартале. У него нет денег даже на содержание собственной матери. Чтобы как-то подзаработать, он устраивается сиделкой к аристократу инвалиду.

Сначала они недолюбливают друг друга. Слишком разные положения в обществе не позволяют им найти общий язык.

Однако, после того, как они узнают подробности личной жизни, сближаются. Становятся настоящими друзьями.

Благодаря актерской игре в химию между героями, веришь и начинаешь считать их живыми людьми. Светлая концовка заставит плакать любого человека.