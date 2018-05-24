Лучшие литераторы, искусствоведы и архитекторы Алтайского края получат премии
В Алтайском крае подвели итоги конкурса на соискание губернаторских премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Всего жюри оценили 37 заявок в девяти номинациях.
Конкурсные работы рассматривались на заседаниях секций в соответствующей номинации. Всего поступило около 50 отзывов в поддержку того или иного претендента. В итоге комиссия назвала 10 лауреатов в восьми номинациях:
В номинации «Литература»:
- член Союза писателей России Владимир Коржов за серию книг «Городская библиотека», «Городские окраины», «Дыханье полыньи», «Покорители вершин. Календарь памяти», «А память священна…»;
В номинации «Изобразительное искусство»:
- художник-график, член Союза художников России Татьяна Ашкинази за создание графических серий «В сумерках», «Город», «Сельские мотивы»;
В номинации «Театральное искусство»:
- творческая группа сотрудников Алтайского государственного театра кукол «Сказка» в составе Виктора Мохнача и Татьяны Якушкиной за работу над постановкой спектакля «Черная курица»;
- творческая группа сотрудников Алтайского государственного музыкального театра в составе Константина Яковлева, Елены Иващенко, Ольги Муравьевой за постановку мюзикла «Ползунов».
В номинации «Музыкальное искусство»:
- художественный руководитель камерного оркестра «КамерАнс» Государственной филармонии Алтайского края Марина Нехорошева за создание серии концертных программ;
В номинации «Хореография»:
- артистка балета ансамбля русского танца «Огоньки» имени Г.Н. Полевого Государственной филармонии Алтайского края Татьяна Кучеренкова за постановку серии концертных программ.
За реализацию издательского проекта «Писатели Алтайского края — детям» отмечен творческий коллектив сотрудников Алтайской краевой детской библиотеки имени Н.К. Крупской в составе Людмилы Санкиной, Елены Семеновой, Татьяны Елисеевой, Валерия Тихонова, Анастасии Шумских в номинации«Просветительская деятельность».
В номинации «Народное творчество»:
- директор детской школы искусств «Традиция» села Власиха Лариса Белькова;
- за реализацию проекта «Международный этнофорум «Сибирские беседы»;
- поэт, композитор Олег Марков — за концертно-исполнительскую деятельность и создание цикла произведений в период с 1998 по 2015 год.
В номинации «Искусствоведение и музейное дело»:
- старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного художественного музея Алтайского края Нина Гончарик за изучение и популяризацию произведений из фондов музея.
Справка
Система поощрения талантливых представителей сферы культуры и искусства действует в Алтайском крае с 1998 года. В этом году ее размер составляет более 95 тысяч рублей.
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