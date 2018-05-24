Лучшие литераторы, искусствоведы и архитекторы Алтайского края получат премии

В Алтайском крае подвели итоги конкурса на соискание губернаторских премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Всего жюри оценили 37 заявок в девяти номинациях.

Конкурсные работы рассматривались на заседаниях секций в соответствующей номинации. Всего поступило около 50 отзывов в поддержку того или иного претендента. В итоге комиссия назвала 10 лауреатов в восьми номинациях:

В номинации «Литература»:

член Союза писателей России Владимир Коржов за серию книг «Городская библиотека», «Городские окраины», «Дыханье полыньи», «Покорители вершин. Календарь памяти», «А память священна…»;

В номинации «Изобразительное искусство»:

художник-график, член Союза художников России Татьяна Ашкинази за создание графических серий «В сумерках», «Город», «Сельские мотивы»;

В номинации «Театральное искусство»:

творческая группа сотрудников Алтайского государственного театра кукол «Сказка» в составе Виктора Мохнача и Татьяны Якушкиной за работу над постановкой спектакля «Черная курица»;

творческая группа сотрудников Алтайского государственного музыкального театра в составе Константина Яковлева, Елены Иващенко, Ольги Муравьевой за постановку мюзикла «Ползунов».

В номинации «Музыкальное искусство»:

художественный руководитель камерного оркестра «КамерАнс» Государственной филармонии Алтайского края Марина Нехорошева за создание серии концертных программ;

В номинации «Хореография»:

артистка балета ансамбля русского танца «Огоньки» имени Г.Н. Полевого Государственной филармонии Алтайского края Татьяна Кучеренкова за постановку серии концертных программ.

За реализацию издательского проекта «Писатели Алтайского края — детям» отмечен творческий коллектив сотрудников Алтайской краевой детской библиотеки имени Н.К. Крупской в составе Людмилы Санкиной, Елены Семеновой, Татьяны Елисеевой, Валерия Тихонова, Анастасии Шумских в номинации«Просветительская деятельность».

В номинации «Народное творчество»:

директор детской школы искусств «Традиция» села Власиха Лариса Белькова;

за реализацию проекта «Международный этнофорум «Сибирские беседы»;

поэт, композитор Олег Марков — за концертно-исполнительскую деятельность и создание цикла произведений в период с 1998 по 2015 год.

В номинации «Искусствоведение и музейное дело»:

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного художественного музея Алтайского края Нина Гончарик за изучение и популяризацию произведений из фондов музея.

Справка

Система поощрения талантливых представителей сферы культуры и искусства действует в Алтайском крае с 1998 года. В этом году ее размер составляет более 95 тысяч рублей.