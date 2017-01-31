Лучшие наряды на «Оскаре»: в чем получали заветную статуэтку звезды?

Givenchy, Gucci и Valentino: какими нарядами удивляли актрисы на церемонии вручения премии «Оскар»?

Премия «Оскар» считается одной из самых престижных наград мира кино, а для некоторых это достижение долгожданной цели, к которой актеры, режиссеры и многие другие работники киноиндустрии идут годами. Лучшего выбирают по гильдиям, в каждой из которых сотни человек. Оказаться в числе номинантов уже непросто, поэтому те, кто попал в список претендентов на вожделенную статуэтку, стараются выглядеть на церемонии вручения на все сто. В чем получали «Оскар» всемирно известные актрисы, вспоминал корреспондент ИА «Амител» .

Читайте также: Мир кино: как выбирают номинантов на «Оскар» и другие секреты премии

Одри Хепберн

В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы». Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.

Гвинет Пэлтроу

Конфетно-розовое платье, напоминающее наряд диснеевской принцессы, с обнаженными плечами и широкой юбкой создал для Гвинет Пэлтроу Ральф Лорен в 1999 году. Именно в этом костюме актриса получала «Оскар» за роль в фильме «Влюбленный Шекспир».

Джулия Робертс

В 2001 году Джулия Робертс получила «Оскар» за фильм «Эрин Брокович» и вышла за статуэткой в прекрасном платье от Valentino.

Холли Берри

Холли Берри в 2002 году получила «Оскар» за главную роль в фильме «Бал монстров», а платье для церемонии создал никому тогда еще не известный дизайнер Эли Сааб.

Шарлиз Терон

Имя Шарлиз Терон ассоциируется с Dior, но в 2004 году для «Оскара» она выбрала платье от другой, не менее известной марки. Статуэтку за роль в фильме «Монстр» она получала в удивительном платье от Gucci – облегающий силуэт, искрящаяся в свете камер ткань, глубокий вырез на спине.

Хилари Суонк

В 2005 году Хилари Суонк получила своего второго «Оскара», и опять за лучшую женскую роль. В этот раз это был фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Актриса готовилась к съемкам месяцами, проводя все время в спортзале, а подчеркнула свое атлетическое тело на церемонии «Оскар» платьем от Guy Laroche.

Марион Котийяр

Француженка Марион Котийяр вышла получать свой «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» в платье, напоминающем русалочий хвост, сшитом эпатажным Жан-Полем Готье.