Лучший фильм года назвала Гильдия продюсеров Америки

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 05:45

Лучший фильм года назвала Гильдия продюсеров Америки

Лучший фильм года назвала Гильдия продюсеров Америки

Лучшим фильмом года стала «Форма воды» режиссера из Мексики Гильермо дель Торо. Такой вывод сделала Гильдия продюсеров Америки. Сам режиссер на церемонию вручения наград не попал.

Гильдия продюсеров США назначила лучшим фильмом года «Форму воды». Гильермо дель Торо не приехал за наградой из-за болезни отца, сообщает Lenta.ru.

На звание лучшего фильма также претендовали «Прочь» Джордана Пила, «Леди Птица» Греты Гарвинг и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Ранее, в январе, фильм «Форма воды» назвали лучшей кинокартиной года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Церемонию вручения премии Гильдии проводят в Беверли-Хиллз штата Калифорния с 1990 года. Ее не показывают по телевизору, но кинокритики придают ей большое значение, поскольку премия может предопределить итоги «Оскара», которым будут награждать в феврале.  

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии