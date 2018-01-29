Лучший фильм года назвала Гильдия продюсеров Америки

Лучшим фильмом года стала «Форма воды» режиссера из Мексики Гильермо дель Торо. Такой вывод сделала Гильдия продюсеров Америки. Сам режиссер на церемонию вручения наград не попал.

Гильдия продюсеров США назначила лучшим фильмом года «Форму воды». Гильермо дель Торо не приехал за наградой из-за болезни отца, сообщает Lenta.ru.

На звание лучшего фильма также претендовали «Прочь» Джордана Пила, «Леди Птица» Греты Гарвинг и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Ранее, в январе, фильм «Форма воды» назвали лучшей кинокартиной года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Церемонию вручения премии Гильдии проводят в Беверли-Хиллз штата Калифорния с 1990 года. Ее не показывают по телевизору, но кинокритики придают ей большое значение, поскольку премия может предопределить итоги «Оскара», которым будут награждать в феврале.