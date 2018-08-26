Люди из алтайских деревень увидят спектакли барнаульского театра

С начала сентября по селам Алтайского края начнет гастрольный тур Алтайский государственный музыкальный театр. Реализация проекта "Музыкальный театр — Алтаю!" стала возможна благодаря грантовой поддержке губернатора.
В театре рассказали, что для сельских районов артисты подготовили два спектакля. На взрослую аудиторию расчитана комедия «Одолжите тенора», а детям покажут музыкальную сказку «Дюймовочка».
После гастролей в Алтайском музыкальном театре откроется 59-й сезон. Уже 2, 3 и 4 октября состоятся премьерные показы оперетты Пала Абрахама «Бал в «Савойе». А к Новому году в репертуаре появятся еще два спектакля. Для детей поставят «Легенду об Аладдине», для взрослых зрителей подготовят представление «Новый год с бородой».
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Комментарии
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Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
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алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
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Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
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