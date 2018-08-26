Люди из алтайских деревень увидят спектакли барнаульского театра

С начала сентября по селам Алтайского края начнет гастрольный тур Алтайский государственный музыкальный театр. Реализация проекта "Музыкальный театр — Алтаю!" стала возможна благодаря грантовой поддержке губернатора.

В театре рассказали, что для сельских районов артисты подготовили два спектакля. На взрослую аудиторию расчитана комедия «Одолжите тенора», а детям покажут музыкальную сказку «Дюймовочка».

После гастролей в Алтайском музыкальном театре откроется 59-й сезон. Уже 2, 3 и 4 октября состоятся премьерные показы оперетты Пала Абрахама «Бал в «Савойе». А к Новому году в репертуаре появятся еще два спектакля. Для детей поставят «Легенду об Аладдине», для взрослых зрителей подготовят представление «Новый год с бородой».