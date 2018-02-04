Людям с ограниченными возможностями в Барнауле бесплатно покажут кино

В Барнауле организуют специальные бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Министерство культуры создало копии почти 40 известных фильмов, снабженные субтитрами и тифлокомментариями.
Акция проходит в рамках программы «Доступная среда», которая реализуется с 2011 по 2010 годы. Жители Барнаула с ограниченными возможностями по зрению и слуху смогут увидеть кинокартины «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, фильмы Сергея Бондарчука, Никиты Михалкова, Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, Георгия Данелия и Карена Шахназарова, рассказывают в Молодежном центре кинематографистов Алтая.
Бесплатные показы будут проходить ежемесячно в кинотеатре «Премьера». Первый состоится 31 января в 13:00. Зрители посмотрят «Зимний вечер в Гаграх».
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