Людям с ограниченными возможностями в Барнауле бесплатно покажут кино

В Барнауле организуют специальные бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Министерство культуры создало копии почти 40 известных фильмов, снабженные субтитрами и тифлокомментариями.

Акция проходит в рамках программы «Доступная среда», которая реализуется с 2011 по 2010 годы. Жители Барнаула с ограниченными возможностями по зрению и слуху смогут увидеть кинокартины «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, фильмы Сергея Бондарчука, Никиты Михалкова, Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, Георгия Данелия и Карена Шахназарова, рассказывают в Молодежном центре кинематографистов Алтая.

Бесплатные показы будут проходить ежемесячно в кинотеатре «Премьера». Первый состоится 31 января в 13:00. Зрители посмотрят «Зимний вечер в Гаграх».